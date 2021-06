Deutschland sei bei den Impfungen in der Eurozone führend. Dies habe sich in einem enormen 5-Punkte-Anstieg bei den Umfrageergebnissen im Dienstleistungssektor niedergeschlagen. Da die größte Volkswirtschaft der Eurozone auch ein erhebliches Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe verzeichnet, scheinen in diesem Quartal die Konsensprognosen von 9% Wachstum im Jahresvergleich durchaus erreichbar zu sein, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Entsprechend den weltweit zu beobachtenden Engpässen in den Lieferketten hätten die Umfragen erhebliche Auftragsrückstände ausgewiesen. Die aktuellen Lagerbestände würden im Zuge der Erholung abgebaut, wobei für das zweite Quartal ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr erwartet werde.



Höhere Produktionskosten, einschließlich der Kernkomponente Lohnwachstum, würden die Zentralbanker weiterhin beschäftigen, die sich Sorgen über die Auswirkungen von Angebotsengpässen und Konjunkturprogrammen auf die mittelfristigen Inflationsprognosen machen würden. Positive Zahlen hätten dazu geführt, dass die Erwartungen für die Zinssätze etwas angehoben worden seien. Doch eine Erhöhung sei noch Jahre entfernt. Die Marktbewertung deute darauf hin, dass der Zinssatz im kommenden halben Jahrzehnt immer noch darum kämpfen werde, wieder bei null zu landen.



Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt, nachdem die Umfragewerte bekannt gegeben worden seien. Die Ergebnisse hätten jedoch nicht ausgereicht, um die Renditen deutscher Bundesanleihen zu beflügeln, obwohl sich die Spreads für spanische und italienische Anleihen angesichts der Ergebnisse der gesamten Eurozone etwas verengt hätten. (23.06.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Umfragewerte des Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone verzeichneten einen weiteren Anstieg im Dienstleistungssektor, so Oliver Blackbourn, Multi-Asset Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Als Reaktion auf die Umsetzung der Impfungen und den Rückgang der Infektionen bereite sich die Branche auf die Wiedereröffnung vor. Während die Umfragewerte für das Verarbeitende Gewerbe seit März über 60 lägen, sei der kontaktintensive Dienstleistungssektor hinterhergehinkt, da die Eurozone weiterhin mit Corona-Infektionen zu kämpfen gehabt habe. Da der Prozentsatz der Bevölkerung mit erster Impfung in der EU nun fast 50% betrage, kehre das Vertrauen eindeutig in die am stärksten angeschlagenen Wirtschaftsbereiche der Eurozone zurück.