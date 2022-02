Es sei die erste Bundestagssitzung in der neuen Zeit nach dem Frieden in Europa gewesen. Die Rede von Olaf Scholz habe dabei eine historische Kehrtwende in der deutschen Sicherheitspolitik markiert.



Die deutsche Zurückhaltung habe ein Ende - v.a. die militärische. Deutschland liefere tödliche Waffen in einen laufenden Krieg und lege für die Bundeswehr ein Aufrüstungsprogramm von historischem Ausmaß auf: Ein Sondervermögen von 100 Mrd. Euro solle für Investitionen in die Truppe und ihre Ausrüstung gebildet werden. Der Verteidigungsetat solle von nun an jedes Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Gegen dieses Zwei-Prozent-Ziel der NATO hätten sich SPD und Grüne lange Zeit gesträubt. Jetzt werde es im Handstreich beschlossen.



Die Reaktion an der Börse habe es in sich. Aktien von Unternehmen mit Bezug zur Rüstungsbranche wie HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG), Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF), thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) und JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) würden im frühen Handel überproportional anspringen. Bei aller Euphorie: Auch wenn bei den genannten Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten der eine oder andere Auftrag eingehen könnte, würden die heutigen Kurssprünge aber übertrieben erscheinen. Anleger sollten Ruhe bewahren und diesen Kursen nicht hinterherlaufen. Der Aktionär werde die einzelnen Aktien im Verlauf näher unter die Lupe nehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Verunsicherung durch den Krieg in der Ukraine ziehen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Co zum Wochenstart zunächst zwar wieder nach unten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Rüstungsaktien könnten aber gegen den Trend überproportional zulegen. Hintergrund: Die Bundeswehr solle über ein Sondervermögen 100 Mrd. Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben aus dem Bundeshaushalt erhalten.