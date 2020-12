Im Gegensatz zum Verarbeitenden Gewerbe, das im Frühjahr in ein tiefes Loch gefallen sei, sei im Bausektor über die gesamte Corona-Krise hinweg die Mehrheit der befragten Unternehmen zufrieden gewesen. Zuletzt habe sich die Stimmung sogar wieder leicht gebessert. Hier würden offensichtlich die extrem niedrigen Zinsen helfen, die für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohneigentum sorgen würden. Allerdings hätten die Erwartungen im Baugewerbe nachgegeben.



2021 dürfte der Output im Verarbeitenden Gewerbe um rund 10% zulegen, nach voraussichtlich -11% im abgelaufenen Jahr. Im Bausektor könnte die Wertschöpfung gegenüber 2020 von einem hohen Niveau aus deutlich fallen. Das sei vermutlich nicht so sehr ein Zeichen der Schwäche, sondern vielmehr auf eine begrenzte Kapazität zurückzuführen. Eine Mehrheit der befragten Unternehmen beklage einen Mangel an Arbeitskräften und die Kapazitätsauslastung sei im historischen Vergleich weiterhin sehr hoch (78,4%) und zuletzt sogar wieder gestiegen.



Der Einzelhandel und der Dienstleistungssektor dürften in den kommenden Monaten von einer hohen Anzahl von Insolvenzen geprägt sein. Allerdings würden diese beiden Sektoren auch zu den relativen Gewinnern gehören, wenn sich das öffentliche Leben in der Folge der Impfkampagne in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder normalisiere. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden davon ausgehen, dass die Gesundheitssituation es ab dem 2. Quartal erlauben werde, die Shutdowns allmählich wieder herunterzufahren. Nachholeffekte dürften in den genannten Sektoren einen temporären Wachstumsboom auslösen. (Ausgabe Dezember 2020) (11.12.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird im kommenden Jahr voraussichtlich bei 3,7% liegen, nach schätzungsweise -5,4% in diesem Jahr, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der ifo-Index mache die gespaltene Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft anschaulich. So habe die Zuversicht im Verarbeitenden Gewerbe trotz steigender Corona-Infektionsraten und Shutdowns zugenommen, während im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel (vom ifo-Institut gesondert erfasst) die Stimmung tendenziell schlechter geworden sei. Letztere seien die Sektoren, die unter den Shutdowns besonders leiden würden, während das Produzierende Gewerbe von vielen Maßnahmen verschont bleibe.