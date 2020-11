Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima ist im November zum zweiten Mal in Folge spürbar gesunken, berichten die Analysten der DekaBank.Bemerkenswert sei, dass die guten Nachrichten von der baldigen Verfügbarkeit von Impfstoffen sich überhaupt nicht in den Geschäftserwartungen ablesen lassen würden. Die Unternehmen hätten weite Teile des nächsten Halbjahrs bislang noch abgeschrieben.Allein schon der partielle Lockdown zur Bekämpfung der zweiten Infektionswelle in Deutschland werde ausreichen, das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal schrumpfen zu lassen. (24.11.2020/ac/a/m)