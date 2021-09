Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima in Deutschland ist mit dem dritten Rückgang in Folge auf einen Abwärtspfad eingeschwenkt, so die Experten der DekaBank.



Lage und Erwartungen hätten Federn lassen müssen.



Insbesondere in Industrie und Handel habe sich die Stimmung eingetrübt. Neben den Engpassproblemen mache sich auch die Normalisierung nach der Aufholjagd im Nachgang des Lockdowns bemerkbar. Das vierte Quartal werde eine spürbare Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung bringen. (24.09.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.