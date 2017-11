Im Bereich Umwelt und Ökologie erziele Deutschland ebenfalls Topwerte und müsse sich lediglich Spitzenreiter Dänemark geschlagen geben. Dort seien zum Beispiel Luftqualität, die biologische Vielfalt und der Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Energiemix noch etwas besser.



"Allerdings sollte Deutschland die Erneuerbaren Energien noch stärker fördern. Mit Einnahmen aus einer höheren Besteuerung traditioneller Energiequellen, wie zum Beispiel der Braunkohle, könnte der Staat Anreize schaffen für eine noch höhere Nachfrage nach Erneuerbaren Energien. Nur so lässt sich eine wirkliche Energiewende bewirken. Während Umweltsteuern erst 2 Prozent des deutschen Sozialproduktes ausmachen, vereinnahmt der deutsche Fiskus Einkommensteuern in Höhe von 24 Prozent der Bruttowertschöpfung", sage Ophélie Mortier.



Während die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland mit 7 Prozent einen der niedrigsten Werte aller OECD-Staaten aufweise - zum Vergleich: In Frankreich sei fast ein Viertel der jungen Bevölkerung ohne Job - könnte es um die Langzeitarbeitslosigkeit besser bestellt sein. Der Anteil der arbeitslosen Deutschen, die länger als ein Jahr unbeschäftigt seien, liege mit 44 Prozent zwar noch unter dem EU-Durchschnitt. In Finnland beispielsweise liege dieser Wert mit nur 25 Prozent jedoch deutlich darunter. "Dies zeigt, dass auch Deutschland zusätzliche Anstrengungen unternehmen kann und muss, um Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren", kommentiere Ophélie Mortier.



Die Nachhaltigkeitsexpertin verweise zudem darauf, dass Deutschland sein Bildungssystem stärker auf den voranschreitenden Trend der Deindustrialisierung ausrichten sollte. Deutschland strebe einen überdurchschnittlichen Qualifizierungsgrad seiner Erwerbstätigen an. Während die Quote der Deutschen mit Hochschulabschluss bei 42 Prozent liegen solle, liege dieser Richtwert EU-weit bei 40 Prozent.



"Ein sehr hoher Qualifizierungsgrad eines Landes ist solange hilfreich, wie die Nachfrage aus den Wirtschaftssektoren besteht. Hierbei spielt die Industrie noch eine bedeutende Rolle. Deutschland ist derzeit deutlich stärker industrialisiert wie zum Beispiel Italien, Frankreich oder Großbritannien. Doch im Zuge schrumpfender Industrien muss Deutschland sein Bildungssystem auf einen möglicherweise veränderten, ausgewogeneren Bedarf bei den Qualifizierungen von Arbeitern und Angestellten ausrichten. Die bedarfsgerechte Ausbildung und Qualifizierung von Arbeitskräften ist ein entscheidender Faktor, um Langzeitarbeitslosigkeit erfolgreich zu bekämpfen. Deutschland steht in dieser Hinsicht mit seinem aktuellen Bildungssystem vor Herausforderungen", sage Ophélie Mortier. (07.11.2017/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - In Bezug auf Umwelt, Innovationen, Wirtschaft und Hochschulbildung kann sich Deutschland von anderen führenden OECD-Staaten, wie Dänemark oder der Schweiz, in einzelnen Aspekten deutlich abheben, so die Experten von Degroof Petercam Institutional Asset Management (DPAM).Die hohe Qualität Deutschlands in diesen Bereichen resultiere im aktuellen OECD-Nachhaltigkeits-Ranking von Degroof Petercam AM in einem 8. Platz. Deutschland habe schon im ersten Halbjahr 2017 auf dieser Position rangiert und sei damit eine feste Größe unter den weltweit nachhaltigsten Staaten.Die Nachhaltigkeitsanalyse von Staaten zähle zu den Kernkompetenzen des belgischen Vermögensverwalters. Neben Schwellenländern bewerte Degroof Petercam AM bereits seit 2007 OECD-Staaten anhand ihrer Nachhaltigkeitsprofile. Fünf Kriterien stünden dabei im Fokus der eigenen Methodologie: "Transparenz und demokratische Werte", "Umwelt", "Bildung und Innovation", "Gesundheit und Vermögensverteilung der Bevölkerung" sowie "Wirtschaft".