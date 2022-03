Doch die regenerative Stromerzeugung in Deutschland bleibe hinter den Erwartungen zurück. Ein sonderliches Wachstum sei schon seit mehreren Jahren nicht mehr registriert worden. Zügige Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien würden daher gefordert. Doch das gehe nicht so schnell. An den internationalen Aktienmärkten habe die Kursentwicklung dieser Produzenten in letzter Zeit enttäuscht. Der 30 Werte umfassende Renixx Index steige allerdings seit drei Wochen wieder an. Das könnte der Auftakt für eine Kurswende sein.



Die Forderungen nach einem zügigen Ausbau erneuerbarer Energien durch staatliche Investitionen stünden allerdings im Gegensatz zum Ziel einer Stabilisierung der Staatsfinanzen und eines ausgeglichenen Haushaltes. Doch darauf nähmen Wirtschafts- und Geldpolitik derzeit keine Rücksicht, weder in den USA, noch in der Eurozone oder in Deutschland. Das Staatsdefizit in den USA habe die Marke von USD 30 Billionen erreicht. In Deutschland betrage die Staatsverschuldung Euro 2,3 Billionen. Problematisch werde allmählich der Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen). Wenn die Leitzinsen wieder steigen würden, dann würden die öffentlichen Haushalte sehr stark belastet.



In der Eurozone steige die Teuerungsrate um 5,1%, doch die EZB begnüge sich damit, die Aufkäufe von im Markt befindlichen Anleihen einzuschränken und zu beenden. NIRP und ZIRP würden unvermindert fortgesetzt. In den USA hätten sich die Konsumentenpreise im Februar um 7,9% gegenüber dem Vorjahr erhöht, doch die FED Funds Rate bleibe immer noch unverändert. Negative Zinsen und Renditen würden zulasten der Sparer gehen, die in realer Rechnung damit Geld verlieren würden. Die US-Rentenmärkte würden ihre Enttäuschung durch einen Anstieg der Renditen der 10-Y-Treasuries von 1,2% auf jetzt 1,98% zeigen. Weitere Kursverluste scheinen vorprogrammiert, so die Experten von "fairesearch".



Folgerung: An den weiter unsicheren Aktienmärkten die Hersteller von erneuerbaren Energien bevorzugen. Die Geldpolitik hinke hinter der Inflationsentwicklung her. Edelmetalle würden daher eine wertvolle Depotergänzung bleiben. (14.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine und die internationalen Sanktionen gegen Russland belasten inzwischen die ganze Weltwirtschaft, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Überall würden die realen Wachstumsprognosen zurückgenommen. Im Falle einer Eskalation sei mit einer neuen Rezession des Welt-BIP zu rechnen. Die Sanktionen z.B. der USA würden inzwischen sogar den Import von russischem Erdöl oder Erdgas betreffen. Deutschland aber wäre von einem solchen Verbot in hohem Maße betroffen, da es von russischen Lieferungen besonders abhängig sei. 55% des Erdgases und 35% des Rohöls, die hier für die Energieversorgung gebraucht würden, würden aus Russland stammen. Für eine größere Unabhängigkeit bleibe nur der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien.