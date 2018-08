Ein guter Nährboden für die bislang sehr robuste Binnennachfrage sei weiterhin die hervorragende Beschäftigungsentwicklung. Die Zahl der Erwerbstätigen habe im 2. Quartal mit 44,8 Mio. um rund 600.000 Personen oder 1,4% über dem Vorjahresstand gelegen. Saisonbereinigt habe sich das Beschäftigungsniveau gegenüber dem Vorquartal nochmals um 87.000 Arbeitnehmer oder Selbstständige erhöht. Auch wenn der lang anhaltende und stetige Rückgang der Arbeitslosigkeit sich zuletzt ein wenig verlangsamt habe, bleibe die erfreuliche Arbeitsmarktentwicklung dennoch intakt und speise damit entsprechende Zuwächse bei den verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Bei einer sich auch in den Verbrauchervertrauensindizes dokumentierenden ungetrübten Kauflaune stütze dies letztlich die privaten Konsumausgaben. Die Analysten würden bei dieser wichtigsten Verwendungskomponente des Bruttoinlandsprodukts in diesem und im nächsten Jahr mit realen Zuwächsen um 1,4 bzw. 1,9% rechnen.



Die zuletzt veröffentlichten Frühindikatoren würden immerhin eine Stabilisierung der im Juli vor allem durch den von US-Präsident Trump angedrohten Handelskrieg in die Tiefe gestürzten Konjunkturerwartungen signalisieren. So lege der entsprechende Indikator des ZEW für Deutschland mit nun -13,7 nach -24,7 Punkten im Vormonat bei einer gleichzeitig weiterhin sehr positiven Beurteilung der gegenwärtigen Lage die Interpretation nahe, dass der deutsche Konjunkturmotor zur Jahresmitte zwar mehr oder minder rund laufe. Erste Bremsspuren und ein Herunterschalten auf eine geringere Drehzahl würden sich im weiteren Verlauf aber ankündigen.



Die bereits zuvor veröffentlichten Erhebungen von sentix zu den Einschätzungen von privaten und institutionellen Finanzmarktinvestoren würden ein ähnliches Bild zeichnen. Für das zweite Halbjahr sei damit nicht von einer Wachstumsbeschleunigung auszugehen - ein Konjunktureinbruch sei aber auch nicht zu befürchten. Die Analysten würden für dieses und das nächste Jahr weiterhin mit einem Wirtschaftswachstum von jeweils knapp 2% rechnen - getragen vor allem von einer lebhaften Binnennachfrage. Dennoch würden zahlreiche Risiken für eine zumindest robuste Konstitution der deutschen Wirtschaft im Blickfeld bleiben. Neben den erratischen Polit-Eskapaden des US-Präsidenten sei hierbei an die Gefahr eines ungeordneten Brexit, den waghalsigen Kurs der panpopulistischen Regierung in Italien sowie die Krise in der Türkei mit denkbaren Kollateralschäden für andere Emerging Markets zu denken. (Ausgabe vom 24.08.2018) (28.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In Deutschland hat sich die Wachstumsdynamik im Frühjahr erwartungsgemäß gegenüber dem Vorquartal wieder leicht beschleunigt, so die Analysten der Nord LB.Die Wirtschaftsleistung habe preis- und saisonbereinigt um 0,5% Q/Q zugelegt, die Wachstumsrate für das erste Quartal sei zudem leicht auf 0,4% Q/Q aufwärts revidiert worden. Gegenüber der Vorjahresperiode ergebe sich ein Anstieg um 2,0% bzw. ohne Arbeitstagebereinigung um 2,3%. Positive Impulse seien vor allem von den privaten und öffentlichen Konsumausgaben ausgegangen. Zudem sei jeweils etwas mehr als im Vorquartal in Ausrüstungen, Bauten und sonstige Anlagen investiert worden. Auch der Außenhandel habe sich im Frühjahr dynamischer gezeigt. Da die Importe jedoch stärker als die Exporte angezogen hätten, hätten die Nettoexporte leicht gebremst. Alles in allem habe der Aufschwung in der ersten Jahreshälfte damit nicht allzu viel an Kraft verloren.