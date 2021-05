Neben dem Infektionsgeschehen und den Lockdownmaßnahmen hätten auch weitere Sonderfaktoren temporär die Wirtschaftsleistung ausgebremst. Die ungewöhnlich widrigen Witterungsverhältnisse habe zu Einbußen bei der Bauproduktion geführt, und wegen der bis zum Jahreswechsel geltenden Ermäßigungen bei den Mehrwertsteuersätzen hätten Verbraucher offenbar vor allem bei langlebigen Wirtschaftsgütern Anschaffungen vorgezogen. Dies habe allerdings im ersten Quartal eine zusätzliche Lücke gerissen. Im Januar und Februar sei es so zu einem drastischen Einbruch der Einzelhandelsumsätze gekommen, worauf allerdings ein kräftiger Rückprall im März gefolgt sei. Im Frühjahr seien weitere Aufholeffekte wahrscheinlich, die der ohnehin erwarteten Erholung zusätzlichen Schub verleihen dürften. Auch hochfrequente Indikatoren würden bestätigen, dass der diesjährige konjunkturelle Tiefpunkt bereits im ersten Quartal durchschritten worden sein dürfte und seit März der Aufholprozess wieder angelaufen sei.



Wichtigster Faktor für ein nachhaltiges Anlaufen des Konjunkturmotors sei eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung, um nach und nach möglichst dauerhafte Öffnungen der Wirtschaft zu ermöglichen. Die deutliche Beschleunigung des Impftempos seit Ostern mache Hoffnung, dass dieses Ziel in wenigen Monaten erreicht werden könne. Diese positive Entwicklung spiegele sich auch in der inzwischen sehr optimistischen Stimmung der Finanzmarktexperten wider. Im Mai hätten die ZEW-Konjunkturerwartungen noch einmal einen deutlichen Schub von 70,7 auf 84,4 Saldenpunkte erhalten. So hoch habe die Erwartungskomponente bislang nur im Februar 2000 notiert, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Zusätzlich habe sich in den vergangenen Monaten die aktuelle Lageeinschätzung sukzessive verbessert (Mai: -40,1 Saldenpunkte). Auch in der sentix-Konjunkturumfrage sei die aktuelle Lage deutlich besser eingestuft worden und zugleich seien die Erwartungen auf ein Allzeithoch geklettert. Die Unternehmen hätten im April jedoch etwas Wasser in den Wein gegossen. Zwar habe sich auch bei ihnen die Stimmung etwas weiter aufgehellt, der Anstieg des ifo-Geschäftsklimas auf 96,8 Punkte sei jedoch überraschend mager ausgefallen. Während die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftssituation besser beurteilt hätten, hätten sie sich für die Geschäftserwartungen etwas skeptischer als im März gezeigt.



Insgesamt bleibe es bei dem Bild einer zweigeteilten Wirtschaft. Während sich das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe nochmals leicht verbessert habe, bleibe vor allem im Handel die Stimmung trotz eines marginalen Anstiegs insgesamt schlecht. Die Industrie habe eher das Problem, dass die Produktion derzeit nicht mit der rasant steigenden Nachfrage schritthalten könne. Die Lagerbestände seien in den vergangenen Monaten zügig abgeschmolzen. Gründe hierfür seien zunehmende Engpässe bei wichtigen Vorprodukten sowie Transportkapazitäten. Fast jedes zweite Unternehmen beklage inzwischen Lieferprobleme bei Vorprodukten. Auch der Bausektor berichte von erheblichen Einschränkungen. Diese angebotsseitigen Restriktionen könnten auf kurze Frist Sand ins Getriebe des Industrieaufschwungs streuen, die Industrieunternehmen hätten daher ihre Erwartungen trotz der hervorragenden Auftragslage etwas gedrosselt. Gleichwohl halten die Analysten der Nord LB dies für ein vorübergehendes Phänomen, für 2021 bleiben sie bei ihrem optimistischen Ausblick für die deutsche Wirtschaft. Aufgrund der Aufwärtsrevisionen für 2020 hätten die Analysten ihre Wachstumsprognose für 2021 sogar wieder leicht auf 3,5% angehoben.





Die deutsche Wirtschaftsleistung ist wie erwartet zum Jahresauftakt deutlich geschrumpft, so die Analysten der Nord LB. Das reale Bruttoinlandsprodukt sei um 1,7% gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Zugleich seien aber die Daten für das zweite Halbjahr 2020 aufwärts revidiert worden. Zum Ende des ersten Quartals ergebe sich entsprechend eine BIP-Jahresrate von -3,0% Y/Y. Immerhin habe die deutsche Wirtschaft trotz der langen Phase weitgehender Einschränkungen in der zweiten und dritten Infektionswelle eine so genannte "double-dip-Recession" vermeiden können. Verwendungsseitig seien vor allem vom privaten Konsum und den Bauinvestitionen Belastungen ausgegangen, während der Außenhandel stützend gewirkt habe. Hierbei müsse berücksichtigt werden, dass die coronabedingten Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität vor allem mit der Verschärfung des Lockdowns Ende 2020 noch einmal deutlich zugenommen hätten.