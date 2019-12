Die deutsche Fiskalpolitik bleibe mit einem Impuls von etwa 0,5 Prozentpunkten des Bruttoinlandsprodukts leicht expansiv. Erneut würden Grund- und Kinderfreibetrag angehoben und die Tarifeckwerte bei der Einkommensteuer verschoben. Sowohl investive Maßnahmen, z. B. für den Digitalpakt oder den Breitbandausbau, als auch das im September beschlossene Klimapaket würden zu positiven Effekten führen.



Diese Maßnahmen würden auch den Konsum stimulieren, der 2020 mit real rund 1,5% erneut überdurchschnittlich expandieren dürfte. Obwohl sich die Frühindikatoren des Arbeitsmarkts eingetrübt hätten, werde die Beschäftigung noch leicht zulegen. Während es im Verarbeitenden Gewerbe im Jahresdurchschnitt 2020 zu einem leichten Stellenabbau komme, dürften die Wirtschaftszweige öffentliche Verwaltung, Erziehung und Unterricht, Gesundheitswesen sowie Heime und Sozialwesen für einen weiteren Zuwachs sorgen.



Die Tariflohnerhöhungen, die 2019 etwa 3% betragen hätten, dürften 2020 etwas schwächer ausfallen. Allerdings werde es Mitte des Jahres zu einer erneut starken Rentenerhöhung kommen. Den deutlichen Einkommenssteigerungen stehe 2020 weiterhin eine nur moderate Inflationsrate von 1,6% gegenüber, sodass den Verbrauchern real mehr in der Tasche verbleibe. Die Sparquote dürfte auf dem Niveau des Vorjahres verharren.



Eine sichere Bank für die deutsche Konjunktur bleibe die Bautätigkeit. Die Investitionen in diesem Bereich dürften nach 2,5% 2020 nochmals um 2,7% zulegen. Dabei werde der Neubau an Fahrt verlieren, während der Ausbau dynamischer zulege. Die Wohnungsbaugenehmigungen seien 2019 sogar rückläufig gewesen. Verantwortlich hierfür dürfte der Mangel an geeigneten Baugrundstücken, Personalmangel in den Behörden sowie die zunehmend negativ wirkende Wohnungspolitik sein.



Außergewöhnlich förderlich würden die Finanzierungsbedingungen bleiben, während es aufgrund der hohen Kapazitätsauslastung in allen Bausparten zu deutlichen Preissteigerungen komme. Die Auftragsbestände im Wohnungsbau seien auf einem hohen Stand und die Auftragseingänge zweistellig gewachsen.



Die nach wie vor günstige Einnahmesituation der Gebietskörperschaften, auch der für den Bau wichtigen Kommunen, würden die öffentlichen Bauinvestitionen weiter wachsen lassen. In den kommenden Jahren stünden zudem zusätzliche Mittel, z. B. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds, zur Verfügung. Am wenigsten dynamisch dürfte 2020 der gewerbliche Bau expandieren. Impulse bekomme diese Sparte von den Investitionsplänen der Deutschen Bahn sowie vom Breitbandausbau.



Die Investitionszurückhaltung der Unternehmen zeige sich bei den Ausrüstungen, die 2019 deutlich an Fahrt verloren hätten. Im Umfeld von Handelsstreitigkeiten und Brexit seien exportorientierte Unternehmen vorsichtig. Die industrielle Kapazitätsauslastung sei bis zuletzt gesunken. 2020 sollte die Trendwende der weltweiten Industriekonjunktur zu einer allmählichen Belebung der Investitionstätigkeit im Inland führen.



Der Außenbeitrag belaste 2019 das Wirtschaftswachstum, da die Importe mit schätzungsweise 2,5% deutlich stärker zulegen würden als die Exporte mit 1,0%. Bei insgesamt günstigerer globaler Konjunktur dürfte 2020 die Bremswirkung des Außenhandels wegfallen. Die Exporte nach Großbritannien seien wegen Lagerschwankungen und Brexit-Unsicherheit 2019 um rund 4% gesunken. Komme es 2020 zum geregelten Brexit, dürften die Ausfuhren wieder zunehmen.



Trotz der Zollstreitigkeiten sei 2019 mehr in das für Deutschland wichtigste Abnahmeland USA exportiert worden. Sollten die immer wieder angedrohten Automobilzölle nicht in Kraft treten, dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen. Deutsche Produkte seien dort weiterhin gefragt. Da sich die Konjunktur in der Eurozone erhole, dürften die deutschen Exporteure 2020 auch in diesem wichtigen "Heimatmarkt" mehr verkaufen können. (Ausgabe vom 04.12.2019) (05.12.2019/ac/a/m)







Sie dürfte allerdings aufgrund struktureller Probleme nur moderat ausfallen. In den letzten Jahren seien notwendige Reformen nur zögerlich angegangen worden. Die Wettbewerbsfähigkeit leide.Das deutsche Wirtschaftswachstum werde 2020 mit voraussichtlich kalenderbereinigt 1,0% fast doppelt so hoch ausfallen wie 2019. Da das Jahr vier Arbeitstage mehr aufweise, liege das tatsächliche Wirtschaftswachstum mit 1,4% sogar noch höher. Der Gegenwind für die hierzulande wichtige Industrie sollte wegfallen. Die jüngsten Frühindikatoren würden hoffnungsvoll stimmen.Zu einem starken Aufschwung des Verarbeitenden Gewerbes werde es allerdings nicht kommen. Die Verunsicherung aufgrund des Zollstreits der USA mit China und mit Europa werde den Warenverkehr und die Investitionen weiterhin belasten. Das Brexit-Drama sei immer noch nicht beendet. Nach einer langen Vorstellung mit offenem Ausgang seien die Chancen auf ein Happy End allerdings gestiegen. Eine Normalität im Handel mit Großbritannien wäre wichtig: In das Land würden zwar nur noch 6% der deutschen Ausfuhren gehen, gemessen am Ausfuhrüberschuss sei es allerdings knapp ein Fünftel.Die Industrie sei mit Schwierigkeiten in der für Deutschland wichtige Automobilindustrie konfrontiert. Die Branche stehe für nahezu ein Viertel des Umsatzes im Verarbeitenden Gewerbe.In den vergangenen Jahren seien die Lohnstückkosten in Deutschland erheblich stärker gestiegen als bei europäischen Konkurrenten. Deutlichen Lohnsteigerungen habe eine kaum zunehmende Beschäftigtenproduktivität gegenübergestanden. Zudem habe die Wirtschaftspolitik zu wenig getan, um die Qualität des Standorts zu verbessern. Hier bestehe Nachholbedarf. So würde die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags gerade auch kleine und mittlere Unternehmen entlasten. Ein "altes" Problem seien die im internationalen Vergleich viel zu hohen Strompreise. Der Kohleausstieg dürfte dies noch verschärfen. Die im Klimapaket beschlossene Senkung der EEG-Umlage ab 2021 sei hier kaum ausreichend. Der Ausbau schneller Mobilfunknetze komme zu langsam voran und bremse damit das Wachstum.