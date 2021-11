Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2021 gegenüber August 2021 ein reales Umsatzminus von 8,8%. Gegenüber September 2020 stieg der reale Umsatz um 14,5%. Trotz dieses Anstiegs lag der reale Umsatz im September 2021 noch 18,0% unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020.



In der Gastronomie blieb der reale Umsatz im September 2021 im Vormonatsvergleich nahezu konstant (-0,1%). Im Vergleich zum September 2020 stieg der um 2,0%, lag allerdings noch immer 17,5% unter dem Niveau vom Februar 2020. Innerhalb der Gastronomie blieb ebenfalls der Umsatz der Caterer gegenüber August 2021 real nahezu unverändert (+0,1%); gegenüber September 2020 stieg er hingegen um 7,1%. Im Vergleich zum Februar 2020 setzten die Caterer jedoch 24,4% weniger um.



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/11/PD21_529_45213.html (19.11.2021)







Im September 2021 hatten mehrere Bundesländer aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen die 2G-Regelung eingeführt, die nur gegen das Coronavirus geimpften und von einer COVID-19-Erkrankung genesenen Personen den Zutritt zu Gastronomie und Beherbergungsbetrieben gestattet. Dies kann einen Teil des Umsatzrückgangs erklären.