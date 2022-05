Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturindikatoren in Deutschland im März waren unterm Strich sehr schwach, so die Analysten der DekaBank.Dabei hätten neben den bekannten Herausforderungen für die Industrie (gestiegene Energiepreise, Lieferkettenprobleme und hohe Verunsicherung) auch Sondereffekte in der Automobilindustrie eine Rolle gespielt.Der Dienstleistungssektor habe sich weiter stark gezeigt. Daten lägen hierzu nur bis Februar vor, doch hochfrequente Indikatoren würden zeigen, dass diese Sonderkonjunktur sich fortsetzen werde. Allerdings werde sie im Jahresverlauf moderater. (06.05.2022/ac/a/m)