Mit Fortschritten bei der Überwindung der Pandemie würden sich das Verbraucher- und Unternehmensvertrauen nachhaltig verbessern. Die Menschen würden nach Reisen, Kulturveranstaltungen und Restaurantbesuchen dürsten. Gerade einige der stark gebeutelten Wirtschaftssektoren dürften somit von einem kräftigen Nachholeffekt profitieren. Allerdings schmelze der statistische Überhang durch die Schwäche im Winter auf nur noch rund 0,5 Prozentpunkte ab, sodass die Analysten für 2021 "nur" mit einem BIP-Wachstum von 3,2% rechnen würden. Im Jahr 2022 dürfte die Wirtschaftsleistung sogar um gut 4% wachsen.



Wie dynamisch die konjunkturelle Erholung parallel zu Fortschritten bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie verlaufe, hänge auch von der Frage ab, ob auch in den kommenden Monaten eine weitgehende Abschirmung des Arbeitsmarktes von (dauerhaften) Effekten der Coronakrise auf die Beschäftigung gelinge. Durch das Instrument der Kurzarbeit und vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen der Fiskalpolitik für Unternehmen hätten schlimmere Auswirkungen in Form einer großen Entlassungswelle vermieden werden können. Zeitweise seien mehr als acht Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen. Die Zahl der Erwerbstätigen habe dennoch im Gesamtjahr um mehr als 400.000 abgenommen und die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sei im Sommer 2020 kurzzeitig auf 6,4% geklettert. Seither habe sich der Arbeitsmarkt weiter verbessert, sogar im November habe sich die Zahl der registrierten Arbeitslosen verringert.



Allerdings habe die Inanspruchnahme des Instruments Kurzarbeit offenbar wieder zugenommen. Dies mache deutlich, dass die Verlängerung der derzeitigen Regelungen bis Ende 2021 gerade vor dem Hintergrund der in Wellen wiederkehrenden Belastungen durch die Coronakrise notwendig sei. Dank der Abschirmung würden die Analysten auch für 2021 eine jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote von knapp 6% erwarten.



Gleichwohl würden die Verbraucher vorerst noch skeptisch in die Zukunft blicken, insbesondere die Angst um den eigenen Arbeitsplatz bleibe hoch. Erstmals seit 2009 würden daher die Konsumenten im Mittel mit leicht rückläufigen Einkommen rechnen. Entsprechend seien aus einem Vorsichtsmotiv bis zuletzt die Sparpläne weiter gestiegen, zuletzt seien diese direkt nach den Anschlägen auf das World Trade Center 2001 so ausgeprägt gewesen. Insofern dürfte aus dem initialen Sprung der Sparquote aufgrund faktisch geringerer Konsummöglichkeiten inzwischen eine Vorsorge für antizipierte oder zumindest befürchtete negative Auswirkungen der Krise auf das verfügbare Einkommen geworden sein.



Gleichwohl böte eine nachhaltige Überwindung der Pandemie Potenzial für eine temporär höhere Nachfrage. Zu einer massiven Inflation dürfte dies aber kaum führen. Die Inflationsentwicklung im Jahr 2020 sei vor allem durch die Auswirkungen der Krise, den massiven Rohölpreisverfall im Frühjahr und durch Sondereffekte wie die Absenkung der Mehrwertsteuersätze vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 um drei bzw. zwei Prozentpunkte geprägt gewesen. Zwar sei die Absenkung nicht vollständig weitergegeben worden, die Inflationsrate sei dennoch deutlich in negatives Terrain abgetaucht. Die Inflationsrate werde im Jahr 2021 sukzessive ansteigen, zunächst aufgrund von Basiseffekten. Ab der Jahresmitte werde sogar eine deutlich nach oben verzerrte Jahresrate für den Verbraucherpreisindex ausgewiesen werden. Der unterliegende Preisniveautrend bleibe jenseits temporärer Verzerrungen aber weiterhin gering.



Deutschland scheine bislang besser durch die Krise zu kommen als viele andere europäische Länder. Hierzu hätten verschiedene Faktoren beigetragen, z.B. das in Relation leistungsfähigere Gesundheitswesen, wirtschaftsstrukturelle Unterschiede (geringerer Wertschöpfungsanteil des Tourismus als in Südeuropa) und natürlich auch etwas Glück hinsichtlich des Verlaufs der Pandemie. Ein weiterer Faktor sei aber sicher die deutlich bessere Ausgangslage der öffentlichen Finanzen vor der Krise. Von dem in der globalen Finanzkrise markierten Höchststand sei die Staatsschuldenquote durch die hohen Finanzierungsüberschüsse in den vergangenen Jahren bis unter 60% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2019 abgeschmolzen. Die Bundesregierung und viele Landesregierungen hätten auf die Krise angemessen reagiert. Zusätzlich zu den automatischen Stabilisatoren seien von der Fiskalpolitik starke diskretionäre Impulse gesetzt worden.



Tiefe Rezessionen wie die aktuelle infolge der Corona-Pandemie hätten das Potenzial, dauerhaften Schaden anzurichten. Diese sogenannten Hysterese-Effekte zu vermeiden, sei ein wichtiges Argument für klassische diskretionäre konjunkturpolitische Maßnahmen. Bereits im März sei daher ein Schutzschirm auf den Weg gebracht worden, und allein das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes aus dem Frühjahr habe einen Umfang von bis zu 130 Milliarden Euro gehabt. Hierdurch sollte die Konjunktur wieder in Schwung gebracht werden, Beschäftigte und Familien unterstützt, Unternehmen stabilisiert und das Land auf verschiedenen Ebenen modernisiert werden.



Das Gesamtprogramm habe Maßnahmen beinhaltet, die krisenbedingte Risiken abfedern sollten, sowie typische konjunkturpolitische Maßnahmen zur Stimulierung des Konsums und zur Stärkung von Investitionen. Hinzu kämen eher langfristig orientierte Maßnahmen, die stärker auf das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft zielen würden. Durch Maßnahmen wie das Instrument der Kurzarbeit, direkte Zuschüsse an Unternehmen und Selbständige oder zinsgünstige Kredite über die KfW seien Liquiditätsprobleme gelindert und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert worden.



Zudem sei hiermit auch eine wichtige Basis für ein schnelles Wiederhochfahren der Wirtschaft nach der Krise gelegt worden, indem im Grunde intakte Wirtschaftsstrukturen bewahrt würden. Die Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrages sei ein gutes Beispiel hierfür, da diese Maßnahme effektiv die unverschuldeten krisenbedingten Lasten für Unternehmen mindere und zudem auch recht zielgenau auf die Unternehmen gerichtet sei, die vor der Krise noch Erträge erwirtschaftet und sich nicht etwa unabhängig von der Pandemie bereits in schwerem Fahrwasser befunden hätten.



Mit Blick auf den extremen Nachfragerückgang sei die Mehrwertsteuer vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 gesenkt worden, der reguläre Satz von 19% auf 16%, der reduzierte Satz von 7% auf 5%. Zum einen sollte damit die Kaufkraft der privaten Haushalte gestärkt werden, zum anderen habe es als Anreiz gedient, größere Anschaffungen vorzuziehen. Das Volumen allein dieser Maßnahme dürfte sich auf ca. EUR 20 Mrd. belaufen. Eine weitere Verlängerung dieser Maßnahme würden die Analysten nicht für sinnvoll halten. Zum einen könnten nicht beliebig oft Anschaffungen vorgezogen werden, zum anderen habe sich gerade jetzt mit der zweiten Welle erwiesen, dass dieses Instrument in einer Pandemie mit unerwünschten Effekten verbunden sein könne.



Wenn aus gesundheitspolitischen Gründen die Reduktion von Kontakten erwünscht sei, sollten die Menschen nicht durch einen (temporären) zusätzlichen Kaufanreiz in die Geschäfte gelockt würden. Deshalb sei es sehr zu begrüßen, dass die Bundesregierung den Fokus nochmal stärker auf die besonders betroffenen Wirtschaftszweige gerichtet habe und eine Kompensation für pandemiebedingte Nachfrageausfälle anbiete.



Allerdings werde diese kostenintensive Krisenpolitik noch einige Zeit benötigt werden, weshalb nicht nur 2020 eine hohe Defizitquote von voraussichtlich über 6% vom BIP erreicht werde. Auch 2021 würden die Analysten mit einer Defizitquote von fast 5% rechnen. Die deutliche Anhebung der Nettoneuverschuldung für den Bundeshaushalt belege den anhaltend hohen Finanzbedarf. Die Staatsverschuldung werde zwar gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht ganz auf das Niveau der Finanzkrise 2008/09 klettern, allerdings deutlich über 70% liegen.



Die Coronavirus-Krise habe durchaus zu einer Renaissance der Fiskalpolitik in Deutschland geführt. In Krisenzeiten wie diesen sehe das Grundgesetz zudem vor, dass die Schuldenregel ("Schuldenbremse") vorübergehend außer Kraft gesetzt werden könne, was so auch beschlossen worden sei. Dies werde jedoch nicht zu dauerhaft erhöhten Defiziten führen. Die Schuldenregel werde wieder bindend werden und in einer Phase nach Überwindung der Pandemie werde dann auch die Frage der Konsolidierungsstrategie in den Fokus rücken.



Die Analysten würden damit rechnen, dass die Rückführung der Defizite konjunkturschonend gelingen könne. Durch Wirtschaftswachstum und anhaltend niedrige Zinsen dürfte die Schuldenquote schon in wenigen Jahren wieder deutlich unter 70% vom BIP sinken. Dies dürfe aber nicht auf Kosten dringend notwendiger öffentlicher Investitionen gehen, da nicht zuletzt durch die Krise einige Schwachstellen offengelegt worden seien. (14.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Coronakrise hat die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 auf eine Achterbahnfahrt geschickt, so die Analysten der Nord LB.Nach der Industrierezession und Konjunkturschwäche im Vorjahr seien zum Jahresauftakt die Hoffnungen groß gewesen, dass die deutsche Wirtschaft zumindest schrittweise zu einer höheren Dynamik zurückkehren könnte. Mit dem Beginn der Pandemie und dem ersten Lockdown im März sei es jedoch für die deutsche Konjunktur so steil bergab gegangen wie noch nie seit dem zweiten Weltkrieg. Verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum sei das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Halbjahr um 6,7% Y/Y geschrumpft. Allein im Frühjahr sei die Wirtschaftsleistung um -9,7% gegenüber dem Vorquartal regelrecht eingebrochen, was vor allem auf die vielfältigen Kontaktbeschränkungen und Produktionsunterbrechungen in der Phase bis Ende April zurückzuführen gewesen sei.Besonders betroffen seien Wirtschaftsbereiche gewesen, die auf ausgeprägte sozialen Kontakte angewiesen seien. Dies habe weite Teile des Dienstleistungssektors, Hotellerie und Gastgewerbe sowie den stationären Einzelhandel betroffen. Der private Konsum sei im ersten Halbjahr kumuliert um gut 13% gegenüber dem Vorkrisenniveau eingebrochen, Ausrüstungsinvestitionen und Exporte seien im gleichen Zeitraum sogar jeweils um mehr als 20% gesunken. Die Entwicklung der staatlichen Konsumausgaben und die Bauinvestitionen hätten leicht stabilisierend gewirkt.Mit dem ersten Lockdown sei es aber gelungen, das Infektionsgeschehen in Deutschland wieder unter Kontrolle zu bekommen. Mit abnehmenden Infektionszahlen - wobei auch die mildere Witterung geholfen habe - und Lockerungen der Kontaktbeschränkungen habe sich die Wirtschaft seit dem Mai sehr zügig erholt. Auch die angebotsseitigen Restriktionen durch unterbrochene Lieferketten hätten sich schrittweise aufgelöst. Durch den Aufholeffekt sei im Sommer ein Rekordwachstum der Wirtschaftsleistung in Höhe von 8,5% Q/Q gefolgt. Das sehr kräftige Wachstum habe sich in allen Komponenten entsprechend niedergeschlagen. Der private Konsum, die Exporte und Importe sowie die Ausrüstungsinvestitionen hätten spiegelbildlich zum zweiten Quartal massiv zugelegt.Trotz des Rückpralls im dritten Quartal sei zum Vorkrisenniveau jedoch noch ein deutlicher Abstand von gut 4% geblieben, der sich zumindest kurzfristig sogar wieder etwas vergrößern dürfte. Mit Beginn des Herbstes hätten das beschleunigte Infektionsgeschehen und in der Folge neue staatliche Eindämmungsmaßnahmen und auch Selbstbeschränkungen der Menschen den konjunkturellen Aufholprozess aber wieder unterbrochen. Vor dem Hintergrund der neuerlichen Einschränkungen und zu erwartenden weiteren Maßnahmen sei für das vierte Quartal mit einem erneuten BIP-Rückgang zu rechnen.Auch im ersten Quartal 2021 dürfte die konjunkturelle Dynamik gedämpft bleiben. Allerdings werde das Ausmaß im vierten Quartal 2020 mit -1 bis -1,5% Q/Q erheblich geringer als beim Absturz im Frühjahr ausfallen. Die Maßnahmen des Anfang November implementierten "Lockdown light" seien insgesamt zielgerichteter und so gewählt, dass Belastungen für die wirtschaftliche Aktivität so gering wie möglich gehalten würden.Die stark betroffenen Sektoren hätten zudem nur einen vergleichsweise geringen Wertschöpfungsanteil in Deutschland und sich zu Beginn des zweiten Lockdowns noch weit entfernt von einer Normalauslastung bzw. dem Vorkrisenniveau (z.B. Gastgewerbe) befunden. Dies begrenze das gesamtwirtschaftliche Rückprallpotenzial in diesem Winter. Die Geschäfte würden zudem auch für nicht lebensnotwendige Güter fast überall geöffnet bleiben, allerdings mit Einschränkungen für die Kundenzahl. Die meisten Menschen könnten weiterarbeiten, wozu auch beigetragen habe, dass Schulen und Kitas bis in den Dezember hinein grundsätzlich geöffnet geblieben seien.Hintergrund der Debatte vor Weihnachten sei, dass zwar das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen mit den zunächst gewählten Maßnahmen habe gebrochen werden können, allerdings die Infektionszahlen bestenfalls auf dem erreichten Hochplateau stagniert hätten. Anfang Dezember habe in der Tendenz sogar wieder die Zahl der Neuinfizierten angezogen, sodass auch das Robert Koch-Institut offen für einen harten Lockdown plädiert habe. Insofern werde der kurzfristige Konjunkturausblick eindeutig von der zweiten Corona-Welle und den staatlichen Eindämmungsmaßnahmen dominiert.Die Stimmung in der Wirtschaft habe sich im Dezember erheblich verbessert. Die ZEW Konjunkturerwartungen unter den regelmäßig befragten Finanzmarktexperten hätten deutlich auf 55,0 Saldenpunkte zugelegt. Damit sei der Einbruch aus dem November praktisch vollständig wieder wettgemacht worden, als die hohen Infektionszahlen ganz offensichtlich eine deutliche Stimmungsabkühlung bewirkt hätten. An dem positiven Gesamtbild der Dezemberdaten ändere auch der nochmalige marginale Rückgang der Lagekomponente auf -66,5 Saldenpunkte nichts. Angesichts der in Europa noch immer grassierenden zweiten Infektionswelle und vor dem Hintergrund der seit dem November wieder verschärften staatlichen Eindämmungsmaßnahmen sei eine etwas schlechtere Einschätzung der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Situation durchaus adäquat. Dies entspreche auch der Analysten-Prognose einer erneuten Konjunkturdelle im Winterhalbjahr.Hierbei würden die Analysten auch von einer deutlichen Verschärfung der bisherigen Maßnahmen ausgehen. Aber selbst die aktuellen Diskussionen über eine mögliche Verschärfung des Lockdowns hätten dem neu aufkommenden Optimismus keinen Abbruch getan. Vielmehr würden die Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen und die Aussicht auf möglicherweise kurz bevorstehende Zulassungen ganz offensichtlich bei den Finanzmarktexperten bereits wieder die Zuversicht nähren. Die Fortschritte auf dem Weg zu verfügbaren Impfstoffen würden in der Tat für eine Überwindung oder zumindest bessere Beherrschbarkeit der Pandemie in den Jahren 2021/22 sprechen. Auch die Analysten würden durchaus optimistisch auf das Jahr 2021 blicken, allein wegen der dann wieder günstigeren Witterungsbedingungen sei ab dem Frühjahr mit einer kräftigen Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität zu rechnen - sofern Rückschläge bei den geplanten Impfungen ausbleiben würden.Die grundsätzlich wieder optimistischere Haltung der Finanzexperten und Marktteilnehmer habe sich seit den ersten Meldungen zu Erfolgen Anfang November bereits in einem fulminanten Anstieg der wichtigsten Aktienindices niedergeschlagen. Der deutsche Aktienindex habe allein im Monat November um rund 15% zugelegt. Bis Mitte Dezember habe sich der DAX - trotz der ungelösten Hängepartie bei den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein mögliches Brexit-Folgeabkommen - oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten gehalten. Die Analysten würden erwarten, dass die Wirtschaft im Frühjahr 2021 zu einer breiten wirtschaftlichen Erholung ansetzen werde. Anfang 2022 dürfte das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden.