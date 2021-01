Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Deutschland hatte man sich im Frühjahr 2020 dazu entschieden, das wirtschaftliche Leben einzufrieren, um menschliches Leben zu retten, berichten die Analysten der DekaBank.Im Sommer sei die Wirtschaftsleistung geradezu explodiert, nachdem sie von den Fesseln des Lockdowns befreit worden sei. Doch mit dem Wiederaufflammen der Pandemie gab und gibt es im Winterhalbjahr einen neuen Dämpfer, so die Analysten der DekaBank.Der weitere Ausblick sei zwiegespalten. In der kurzen Sicht würden die Analysten eine weitere Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts erwarten, doch mit der Rückkehr der milden Witterung und der zunehmenden Impfung der Bevölkerung würden erneut die Konjunkturkräfte freigesetzt werden. (Ausgabe vom 14.01.2021) (15.01.2021/ac/a/m)