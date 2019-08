Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft musste im 2. Quartal 2019 in den Rückwärtsgang schalten, so die Analysten der Nord LB.



Am aktuellen Rand sei es aber nur zu einem kleinen Rücksetzer gekommen. Angesichts des geopolitischen Umfeldes überrasche aber nicht, dass die Außenwirtschaft der Ökonomie Deutschlands momentan keine hilfreichen Impulse mehr liefern könne. Der Arbeitsmarkt präsentiere sich aber sehr robust, was die Nachfrage zu stabilisieren scheine. Zumindest in diesem Punkt scheine die Bundesrepublik Deutschland inzwischen fast schon eine Art kleinere Kopie der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. (14.08.2019/ac/a/m)



