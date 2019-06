Im zweiten Halbjahr sollte sich die Stimmung in der Industrie zögerlich verbessern. Die Auftragseingänge des deutschen Verarbeitenden Gewerbes seien seit Ende 2017 um rund ein Zehntel gesunken. Dies entspreche dem maximalen Rückgang in vergleichbaren Schwächeperioden. Die Verunsicherungen in der wichtigen Automobilbranche durch die neu eingeführten Abgaszertifizierungen seien überwunden. Aufgrund der weiterhin positiven Rahmenbedingungen für den privaten Konsum scheine eine moderate Aufwärtsbewegung des europäischen Automobilmarktes wahrscheinlich. Auch sollte es im zweiten Halbjahr zu zyklischen Aufstockungen der Lagerbestände in wichtigen Grundstoffbereichen wie der Chemieindustrie kommen. Voraussetzung dieses verhalten optimistischen Szenarios sei, dass es zumindest zu keinen weiteren Verschärfungen im Handelsstreit und zu einer wirtschaftsfreundlichen Regelung des Brexit komme. Steigende Ölpreise aufgrund einer Verschärfung des Konfliktes mit Iran wären Gift für die konjunkturelle Entwicklung.



Positiv für die deutsche Wirtschaft sei die rasche konjunkturelle Erholung des wichtigen Handelspartners Frankreich. Die Einkaufsmanagerindices für Juni seien hier deutlich gestiegen. Die Verunsicherung durch die Gelbwesten-Proteste habe sich gelegt. Die überzeugende Reformpolitik der Regierung schlage sich bereits positiv im Wachstum nieder. Frankreich sei schon 2018 stärker gewachsen als Deutschland. Hieran dürfte sich bis 2020 nichts ändern.



Die Inflationsraten in der Eurozone seien nach dem osterbedingten Anstieg im April im Mai zurückgegangen. Im Juni hätten sich die Heizöl- und Benzinpreise verbilligt, sodass die Preiserhöhung in der Eurozone mit 1,2% auf dem gleichen Niveau liegen sollte wie im Vormonat. Die deutsche Rate dürfte bei 1,4% verharren. Auch im weiteren Jahresverlauf sei mit Schwankungen, aber nicht mit einem nennenswerten Preisdruck zu rechnen. (21.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für Deutschland sind trotz der vielen Unsicherheiten im Juni leicht gestiegen, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Gleichwohl dürfte sich die Spaltung der deutschen Konjunktur nur langsam zurückbilden. Während die weniger vom Außenhandel abhängigen Dienstleistungsunternehmen optimistisch bleiben würden, würden die bereits eingeführten bzw. in regelmäßigen Abständen angedrohten Handelshemmnisse zu einer Verunsicherung und einer noch pessimistischen Einschätzung der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes führen. Zuletzt sei die wachsende Kriegsgefahr mit Iran als Belastungsfaktor hinzugekommen. Eine ungleiche Entwicklung zeige auch das Geschäftsklima nach Sektoren. Neben den Dienstleistern würden die deutschen Bauunternehmen überdurchschnittlich gut gestimmt bleiben. Die negativen Indikationen der ZEW-Befragung würden zwar für Juni einen leichten Rückgang der Geschäftsaussichten erwarten lassen. Die positivere aktuelle Lage, wie sie in den aktuellen Einkaufsmanagerindices zum Ausdruck komme, dürfte das ifo-Geschäftsklima für Juni allerdings stabilisieren.