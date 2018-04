Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einen deutlichen Rücksetzer verzeichnete der Saldo der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Umfrage unter 220 Finanzanalysten in Bezug auf die Konjunkturerwartungen für Deutschland, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieser sei im April um 13,3 auf -8,2 Punkte und damit erstmals seit Juli 2016 wieder in den negativen Bereich sowie auf den tiefsten Stand seit November 2012 gefallen. Die aktuelle Lage werde mit einem Saldo von 87,9 Punkten zwar weiterhin sehr positiv gesehen (März: 90,7), sodass auf kurze Sicht weiter eine solide BIP-Dynamik erwartet werden könne. Für die 2. Jahreshälfte 2018 drohe hier aber mit Blick auch auf die anderen zuletzt insgesamt spürbar rückläufigen Sentimentindikatoren (ifo, PMI) ein Momentumverlust. (18.04.2018/ac/a/m)





