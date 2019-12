Ein Blick auf den ifo-Index deute darauf hin, dass die Verschlechterung der Wirtschaftslage zu einem Ende gekommen sein könnte. Der ifo-Index liege unter seinem langfristigen Durchschnitt und bewegr sich auf einem Niveau, das ähnlich dem vor der leichten Rezession im Jahr 2013 sei. Dies gelte auch in Bezug auf den ifo-Index des Verarbeitenden Gewerbes. Letzteres gehe mit einem starken Rückgang der Nachfrage nach Maschinen und Anlagen einher. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden erwarten, dass sich das Verarbeitende Gewerbe und die Investitionen im H2 2020 etwas erholen würden.



Der ifo-Index für das Baugewerbe hingegen halte sich - wenn auch in einem Abwärtstrend - recht gut und liege weit über dem langfristigen Durchschnitt. Vor allem die Bautätigkeit habe den Rückgang der Investitionsausgaben im 3. Quartal 2019 gedämpft. Solange der Arbeitsmarkt robust bleibe, werde dieser Sektor die deutsche Wirtschaft auch im nächsten Jahr stützen. Letztere mögen zwar einige Anzeichen von Schwäche zeigen, aber der entsprechende Anstieg der Arbeitslosigkeit werde nicht ausreichen, um die Aktivität des Bausektors signifikant zu beeinflussen.



Der ifo-Index für den Einzelhandel verhalte sich stabil und unterstütze die Einschätzung der Analysten der Hamburg Commercial Bank, dass der private Konsum das Wachstum im Jahr 2020 unterstützen werde. Wenn es einen Konsumsektor gäbe, der darunter leiden würde, wäre dies wahrscheinlich der Sektor der langlebigen Konsumgütern. (Finanzmarkttrends Ausblick 2020 Dezember 2019) (23.12.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer schwachen Verfassung und schrammt vermutlich an einer technischen Rezession vorbei, während die Produktion der Industrie seit H2-2018 schrumpft, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Das Wirtschaftswachstum dürfte im Jahr 2020 bei etwa 0,6% (arbeitstäglich bereinigt) liegen, nach 0,6 % im Jahr 2019. Die Schwäche sei auf die Exporte und die Investitionen zurückzuführen, die sich erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 erholen dürften. Unterstützung dürfte vom privaten Konsum kommen, da die Löhne und Gehälter weiter steigen (Q3-2019: +3,1 % yoy) und die Beschäftigung aufgrund des anhaltenden Arbeitskräftemangels nicht deutlich schrumpfen werde. Die Finanzpolitik werde expansiv sein. Die Zurückhaltung der derzeitigen Regierung, die so genannte "schwarze Null" (ein ausgeglichener Haushalt) zu durchbrechen, dämpfe jedoch die Hoffnungen auf ein breit angelegtes und umfassendes (langfristiges) Investitionsprogramm. Dies könne sich ändern, wenn es zu vorgezogenen Wahlen komme oder wenn die Zahlen nach unten korrigiert würden, um festzustellen, dass sich Deutschland bereits in einer Rezession befinde.