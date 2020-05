Bonn (www.aktiencheck.de) - In einem aufgrund des US-Feiertags dünnen Handel tendierte der Euro zum Wochenauftakt ohne größere Schwankungen seitwärts, so die Analysten von Postbank Research.



Dabei habe es wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland zu verdauen gegeben. Destatis habe mit Veröffentlichung der endgültigen Daten bestätigt, dass das deutsche BIP im ersten Quartal um 2,2 Prozent zur Vorperiode gesunken sei. Nach -0,1 Prozent im Vorquartal habe sich die deutsche Wirtschaft damit formal schon zu Beginn der Corona-Pandemie in der Rezession befunden. Die erheblichen Auswirkungen des Shutdowns in zwei von 13 Wochen des ersten Quartals - privater Verbrauch -3,2 Prozent, Ausrüstungsinvestitionen -6,9 Prozent - würden im laufenden Quartal mit mindestens sechs Wochen Shutdown kaum Gutes erwarten lassen. Die Hoffnung bleibe, dass die konjunkturelle Talsohle im Mai erreicht oder durchschritten worden sei. Hierfür spreche neben den Einkaufsmanagerindizes der vergangenen Woche auch die Lagekomponente des ifo-Geschäftsklimaindex mit einem nur noch marginalen Rückgang in diesem Monat. Die Geschäftserwartungen hätten hingegen deutlich um 10,7 auf 80,1 Zähler zugelegt. Diese hätten damit nicht nur ihren März-Rückgang vollständig aufgeholt, sondern lägen nun auch wieder höher als auf ihrem Tiefpunkt in der Finanzkrise Ende 2008. Seinerzeit sei es vom Tiefpunkt binnen neun Monaten knapp 20 Punkte nach oben gegangen, womit wieder das Vorkrisenniveau erreicht wäre. Ein Monatsanstieg sei noch kein Aufwärtstrend - vielleicht aber der Beginn eines solchen. (26.05.2020/ac/a/m)



