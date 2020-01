Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch zum Jahresstart 2020 präsentiert sich der deutsche Arbeitsmarkt sehr robust, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz der anhaltenden konjunkturellen Schwäche habe die Arbeitslosigkeit im Januar saisonbereinigt um 2.000 Stellen abgenommen. Zudem habe die Arbeitslosenquote mit 5,0% (sb.) weiterhin in der Nähe des historischen Tiefstands von 4,9% verharrt. Andererseits zeige die im Verlauf rückläufige Stellenschaffung (Januar: +0,6% in der Jahresrate) sowie der zunehmende Bestand an Kurzarbeitern, dass die Risiken für den deutschen Arbeitsmarkt 2020 eher auf der Unterseite lägen. (31.01.2020/ac/a/m)



