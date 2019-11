Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich weiter solide - noch, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitslosigkeit im November habe um saisonal bereinigte 16.000 Stellen abgenommen. Die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote sei damit bei 5,0% geblieben, die nicht bereinigte bei 4,9%. Die derzeitige Rezession der Industrie habe zwar Auswirkungen auf die Beschäftigung dort, dies werde aber noch von anderen Sektoren kompensiert. Wie es weitergehe, werde davon abhängen, ob die Produzenten, bei denen sich zumindest bei den Konjunkturindikatoren eine Bodenbildung abzeichne, eine Trendwende schaffen. Die globalen Risiken Brexit und Handelskrieg scheinen derzeit geringer zu sein, so die Analysten der Nord LB. Aktuell würden aber dennoch Wachstumsimpulse fehlen. Bleibe es dabei, werde perspektivisch die Beschäftigung abnehmen, denn der Dienstleistungssektor sei auch von der Industrie abhängig. Es sei an der Zeit, zu diskutieren, wie ein nachhaltiges Wachstum gewährleistet werden könne. (29.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.