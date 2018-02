Bonn (www.aktiencheck.de) - Die robuste konjunkturelle Dynamik hat in den vergangenen Jahren die Basis für einen beachtlichen Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt (Mi., 28.02., 09:55 Uhr) gelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Dieser habe sich auch zum Jahresanfang 2018 mit einem weiteren Rückgang der saisonbereinigten Zahl der Arbeitslosen um 24.000 Personen fortgesetzt. Angesichts der anhaltend hohen Arbeitsnachfrage der Unternehmen gebe es keinen Anlass zu Befürchtungen, dass dieser Trend abrupt abreißen könnte. Für Februar würden die Analysten vielmehr mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahl um 10.000 Personen rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote, die erst zum Jahresauftakt weiter von 5,5% auf 5,4% nachgegeben habe, dürfte im Februar auf dem erreichten Niveau verharren. (23.02.2018/ac/a/m)







