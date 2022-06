Die Kurse an der Wall Street hätten sich am Montag zunächst erholt. Dann habe aber wieder die Sorge vor zu hoher Inflation und Zinserhöhungen gegriffen, was die Kursgewinne etwas zunichte gemacht habe. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,05%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,31% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,40% geklettert.



Die Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) durch den Unternehmer Elon Musk sei weiter in der Schwebe. Musk werfe Twitter nun vor, die Bedingungen für die für 44 Mrd. USD geplante Übernahme des Konzerns gebrochen zu haben. Dabei gehe es um genaue Daten zur Echtheit der Nutzerkonten.



Wenige Veränderungen beim Euro im Feiertagshandel. Die Gemeinschaftswährung habe sich etwas stabilisieren können. Nach dem gewonnenen Misstrauensvotum des britischen Premiers Johnson sei das Pfund Sterling unter Druck geraten und rund ein halbes Prozent verloren.



Die Ölnotierungen seien am Montag im frühen Handel gestiegen und hätten damit die Gewinne der vorangegangenen Woche fortgesetzt. Dies sei auch dadurch zustande gekommen, dass Saudi-Arabien Preise für Ölexporte nach Asien angehoben habe. Im Verlauf des Handelstages hätten sie ihre Gewinne dann doch wieder abgeben müssen. (07.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Pfingstmontag positiv, so die Analysten der Nord LB.Hoffnung hätten die Lockerungen in Peking und Shanghai gemacht, dazu habe der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag noch nachgewirkt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,34%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,05% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,68% gestiegen.