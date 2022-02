Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) habe trotz der negativen Corona-Einflüsse den Umsatz in Q4 um 7% auf 9,966 Mrd. EUR steigern können. Das bereinigte EBIT sei allerdings um 7% auf 1,166 Mrd. EUR gesunken, während der ber. Gewinn nach Steuern und Dritten um 5% auf 521 Mio. EUR habe zulegen können. Für 2022 erwarte der Gesundheitskonzern einen währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich.



Die Fresenius-Tochter FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) habe auch in Q4 unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Während die Erlöse um 6% auf 4,647 Mrd. EUR zugelegt hätten, sei der operative Gewinn um 3% auf 449 Mio. EUR zurückgegangen. Nach Steuern und Anteilen Dritter sei ein Gewinn von 229 (177) Mio. EUR verblieben. Der Vorjahresvergleich sei allerdings durch eine Wertberichtigung in Höhe von rund 195 Mio. EUR verzerrt, die 2020 negativ zu Buche geschlagen habe.



Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) habe in Q4 des GJ 2021/22 einen Umsatz von 35,72 Mrd. USD (+10,7%) erzielt und sei damit stärker gewachsen als erwartet. Auch beim Gewinn habe sich die Baumarktkette verbessert gezeigt: Unter dem Strich seien 3,35 (2,86) Mrd. USD erzielt worden.



Die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts habe am Devisenmarkt keine großen Verwerfungen mit sich gebracht. Der Euro habe nur wenig verändert tendiert.



Die Sorge vor Liefereinschränkungen Russlands, als Reaktion auf die angekündigten Sanktionen, habe die Ölpreise steigen lassen. (23.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem sehr volatilen Handel - infolge der zugespitzten Lage in der Ukraine - sind die deutschen Aktienindices mit nur moderaten Verlusten aus dem Tag gegangen, so die Analysten der Nord LB.Die Aussichten auf einen Börsengang der Porsche AG hätten sowohl VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (Vz. +7,84%) als auch Porsche Holding (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) (+11,30%) beflügelt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,26%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,23% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,43% gesunken.Auch an den US-Börsen hätten sich die Anleger nervös gezeigt, der große Rutsch nach unten sei aber nach dem Feiertag ausgeblieben. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,42%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,23% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,01% gefallen.