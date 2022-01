Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) (ISIN US4781601046/ WKN 853260) habe das Jahr 2021 mit dem bisher stärksten Quartal bei den Covid-19-Impfstoffverkäufen abgeschlossen. In Q4 sei Covid-19-Impfstoff im Wert von 1,62 Mrd. USD verkauft worden. Der Umsatz mit dem Vakzin im Quartal habe sich damit auf mehr als die Hälfte des gesamten Covid-19-Impfstoffumsatzes von J&J im vergangenen Jahr belaufen. Insgesamt hätten höhere Umsätze in allen Segmenten von J&J zu einem Umsatzanstieg in Q4 von 10% auf 24,8 Mrd. USD beigetragen. Der Nettogewinn sei auf 4,74 Mrd. von 1,74 Mrd. USD gesprungen.



Hohe Belastungen (u.a. Restrukturierungsaufwendungen) hätten General Electric (GE) (ISIN US3696043013/ WKN A3CSML) in Q4 einen Milliardenverlust eingebracht. Nach einem Gewinn von 2,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum habe GE nun einen Verlust von 3,9 Mrd. USD verzeichnet.



Der Trend zum hybriden Arbeiten beschere dem weltgrößten Software-Konzern Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) ein deutliches Wachstum. In Q4 sei der Umsatz um ein Fünftel auf 51,7 Mrd. USD geklettert. Dabei habe zwar besonders die Cloud-Sparte mit ihrem Azure-Angebot herausgeragt, habe aber mit ihrem Wachstum die hohen Erwartungen von Analysten nicht erfüllen können. (Gewinn + 21% auf 18,8 Mrd. USD).



Der EUR habe die generell unsichere Zeit an den Märkten nicht abschütteln können. Als stabiler geltende Alternativen wie USD und Yen seien weiterhin gefragt gewesen.



Bei den Ölpreisen habe es dank der Aktienmärkte eine kräftige Erholung gegeben. (26.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ermuntert von der überraschend guten Stimmung in der deutschen Wirtschaft kehrten Anleger an den Aktienmarkt zurück, so die Analysten der Nord LB.Die nahenden Zinserhöhungen in den USA und die Ukraine-Krise hätten ihre Kauflaune allerdings gedämpft. Was bleibe, sei immerhin eine Stabilisierung nach dem Montagsdebakel. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,70%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,50% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,3% gestiegen.Bei den US-Börsen habe sich das Bild des Vortages wiederholt, schwacher Start gefolgt von einer Aufholjagd zum Börsenschluss. Alle Augen seien auf heute Abend gerichtet. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,01% geklettert, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,22% gesunken und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) habe unverändert geschlossen.