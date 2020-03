FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790430 / WKN 579043) rechne wegen der Corona-Krise zumindest temporär mit gravierenden Umsatz- und Ertragsrückgängen. Ursprünglich habe der Vorstand im Jahr 2020 Zuwächse von jeweils bis zu 4% geplant. 2019 habe die Schwäche der Automobilindustrie dem Konzern zu schaffen gemacht. Der Umsatz sei wegen eines Zukaufs bei 2,6 Mrd. EUR stabil geblieben, das operative Ergebnis (EBIT) sei aber um 16% auf 321 Mio. EUR gesunken.



Konzernumbau und Personalabbau hätten dem Verkehrstechnikkonzern Vossloh 2019 tiefrote Zahlen eingebrockt. Netto habe der Konzern einen Verlust von 136,8 Mio. EUR verbucht, nach einem Gewinn von 22,7 Mio. EUR. Bei einem Umsatzanstieg um knapp sechs Prozent auf 916,4 Mio. EUR sei das operative Ergebnis (EBIT) auf minus 37,6 (Vorjahr: plus 54,2) Mio. EUR gesunken. Für 2020 sei der Vorstand trotz der Corona-Krise zuversichtlich, die Profitabilität deutlich zu verbessern.



Koenig & Bauer habe einen schrumpfenden Nettogewinn um 40% auf 56 Mio. EUR verzeichnet. Mit einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 56 Mio. EUR und einer operativen Rendite von 4,6% habe Koenig & Bauer aber das im Dezember gesenkte Ziel übertroffen. Der Umsatz habe wie zuletzt bereits erwartet bei 1,22 (2018: 1,23) Mrd. EUR stagniert. Für 2020 gehe das Unternehmen von einem stabilen Umsatz und EBIT aus. Die Corona-Auswirkungen seien noch offen, habe es geheißen.



Der Euro habe trotz neuer Notmaßnahmen der EZB weiter nachgegeben. Der USD habe weiterhin von der Furcht vor einer welt-weiten Rezession wegen der Coronavirus-Pandemie profitiert. Das Britische Pfund habe nach der überraschenden Zinssenkung der Bank von England zugelegt. Die Bank von England habe ihren Leitzins auf 0,1% gesenkt und verstärke ihr Anleihe-Kaufprogramm um 200 Mrd. GBP.



Die Ölpreise hätten nach zahlreichen Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ihre Talfahrt stoppen und sich erholen können. Gold habe weitgehend auf dem Vortagesniveau verharrt. (20.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine regelrechte Berg- und Talfahrt erlebte der deutsche Aktienmarkt ( DAX +2%, MDAX +3,63%, TecDAX +3,22%), so die Analysten der Nord LB.Dank einer freundlich gestimmten Wall Street habe er am Ende jedoch mit positiven Vorzeichen geschlossen. Besonders stark gefragt gewesen seien Aktien, die zuletzt besonders unter der Corona-Krise gelitten hätten, wie z.B. MTU +15,5%.Die jüngste Aktion der FED habe die Gemüter an der Wall Street ( Dow Jones +1%, S&P 500 +0,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,3%) beruhigt und für eine Stabilisierung gesorgt. Gefragt gewesen seien v.a. Aktien aus dem Öl- und Gassektor. Nikkei-225 : Es finde kein Handel heute statt - Börsenfeiertag.