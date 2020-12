Bayer habe sich von einem Teil seiner Aktien des US-Tiergesundheitsunternehmens Elanco Animal Health getrennt. Wie der Pharma-Konzern mitgeteilt habe, seien 54,5 Millionen Elanco-Aktien zu einem Preis von 30,25 USD je Anteilsschein platziert worden. Damit fließe Bayer am Ende ein Bruttoerlös von 1,649 Mrd. USD zu. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Verkaufs des Geschäftsbereichs Animal Health von Bayer an Elanco habe Bayer 72,9 Millionen Elanco-Aktien erhalten. Bayer habe bereits angekündigt, sich auch von der verbleibenden Beteiligung an Elanco "zu gegebener Zeit" trennen zu wollen.



Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) wolle im kommenden Jahr beim Gewinn auf das Vor-Krisen-Niveau zurückkehren. Angepeilt werde dann ein Gewinn von 2,8 (2019: 2,7) Mrd. EUR, habe der Rückversicherer mitgeteilt. Einkalkuliert seien dabei noch 650 Mio. EUR an Schäden durch Corona. Für das laufende Jahr erwarte der Konzern einen Nettogewinn von 1,2 Mrd. EUR. Insgesamt werde die Corona-Pandemie die Münchener Rück in diesem Jahr rund 3,5 Mrd. EUR kosten, habe der Konzern erklärt.



Der anhaltende Trend zum Homeoffice habe dem Videodienst Zoom in Q3 ein rasantes Wachstum beschert. Der Umsatz sei dank zunehmender Bezahlkunden um 367% auf 777,2 Mio. USD nach oben katapultiert worden. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sei auf rund 198 (2,2) Mio. USD explodiert. Inzwischen habe das Unternehmen 433.700 Kunden mit mehr als zehn Mitarbeitern, ein Plus von 485%. Auch für das Schlussquartal gebe sich Zoom optimistisch und rechne mit Erlösen von bis zu 811 Mio. USD.



U.a. die besser als erwartet ausgefallene Stimmung in der europäischen Industrie habe den Euro am Berichtstag gestützt.



Die Ölpreise hätten ihre Gewinne nicht halten können. Marktbeobachter hätten auf anhaltende Unstimmigkeiten innerhalb der OPEC+ verwiesen. Nach einigen schwachen Tagen hätten Anleger zu den niedrigeren Preisen wieder bei Gold zugegriffen. (02.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,69%, MDAX +0,17%, TecDAX -0,97%) gelang ein positiver Auftakt in den letzten Handelsmonat des Jahres 2020, so die Analysten der Nord LB.Eine Jahresendrally scheinen einige Marktteilnehmer nicht ausschließen zu wollen und würden auf Impfstoff-Hoffnungen und starke Stimmungsdaten aus China verweisen.Auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,62%, S&P-500 +1,13%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,28%) hätten die positiven Konjunkturmeldungen aus China und die Aussichten auf Corona-Impfstoffe für anziehende Kurse gesorgt. Nikkei-225 notiere fester bei 26.800,98 Punkten.