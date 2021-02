Der Mobilfunker 1&1 Drillisch habe nach zähen Verhandlungen das verbesserte Roaming-Angebot von Telefónica Deutschland angenommen. "Wir freuen uns überdiesen Meilenstein auf unserem Weg zum Netzbetreiber", so Firmenchef Dommermuth. Drillisch habe bei der 5G-Frequenzversteigerung erstmals mitgeboten, um sich neben der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland als vierter Netzanbieter zu etablieren. Für den Netzaufbau sei die Firma allerdings auf "National Roaming" - die Mitnutzung von Netzen - angewiesen. Jetzt müsse der Deal noch in einen Vertrag gegossen werden, habe Dommermuth weiter gesagt und zugleich eine Ausweitung des Glasfasernetzes, u.a. durch Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft 1&1 Versatel und der Deutschen Telekom angekündigt.



LANXESS kaufe in den USA zu. Der Spezialchemie-Hersteller wolle das US-Unternehmen Emerald Kalama für gut 1 Mrd. USD vom Finanzinvestor American Securities übernehmen. "Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit", habe LANXESS-Chef Zachert erklärt. Damit werde die Präsenz in der Wachstumsregion Nordamerika ausgebaut. Die Transaktion werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen, sobald die zuständigen Behörden dem zugestimmt hätten. "Der Zukauf wird sich bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken", habe LANXESS weiter erklärt. Binnen drei Jahren erwarte Zachert durch Synergie-Effekte einen zusätzlichen jährlichen Beitrag zum Betriebsgewinn (EBITDA) von rund 30 Mio. USD.



Der Euro habe zu Wochenbeginn etwas zulegen können und habe damit von einer allgemeinen Schwäche des USD profitiert. Dieser wiederum habe unter der freundlichen Börsenstimmung gelitten.



Ein schwächerer USD und die anhaltende Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung habe die Ölpreise zunächst weiter anziehen lassen. Gold habe minimal nachgegeben. (16.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,42%, MDAX +0,95%, TecDAX +0,79%) profitierte von Wachstumshoffnungen und erfreulichen Unternehmensnachrichten, so die Analysten der Nord LB.Im Fokus hätten hauptsächlich Werte der zweiten Reihe gestanden, was dem MDAX ein Rekordhoch beschert habe. Die US-Börsen hätten gestern keine Impulse geliefert. Wegen eines Feiertags habe kein Handel stattgefunden. Nikkei 225 am Montag erstmalig über 30.000 Punkten geschlossen habe, sei auch heute die Marke deutlich gehalten worden. Aktuell: 30.467,75 Punkte.