Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,28% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,18% gesunken. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,06% geklettert,



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere schwächer bei aktuell 27.557,95 Punkten.



Stabilus (ISIN LU1066226637/ WKN A113Q5) sei in Q3 des Bilanzjahres 2020/21 kräftig gewachsen. Im Zeitraum April bis Juni sei der Umsatz gegenüber dem von der Corona-Pandemie belasteten Vorjahresquartal um 56% auf knapp 229 Mio. EUR geschnellt. Das bereinigte operative Ergebnis habe rund 31 Mio. EUR nach 5,7 Mio. erreicht.



HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893) habe im ersten Halbjahr ihren Vorsteuergewinn mehr als verdoppelt. Er habe 10,8 Mrd. USD nach 4,32 Mrd. im Vorjahreszeitraum erreicht, der von Corona und hohen Rückstellungen für faule Kredite beeinflusst gewesen sei.



Aareal (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) müsse im laufenden Geschäftsjahr eine zusätzliche Steuerbelastung in zweistelliger Millionenhöhe verkraften. Aus der Überprüfung eines 2012 veräußerten Fondsinvestments hätten sich neue Ergebnisbelastungen von 11 Mio. EUR im sonstigen betrieblichen Ergebnis für Q2 und weiteren 26 Mio. EUR in der Steuerposition des Gesamtjahres ergeben,habe Aareal erklärt. Trotz-dem sei das Betriebsergebnis in Q2 deutlich auf 41 Mio. EUR von 2 Mio. im Pandemie-belasteten Vorjahresquartal gestiegen. Für das Gesamtjahr bleibe es bei der Prognose von 100 bis 175 Mio. EUR Konzernbetriebsergebnis.



Der Euro habe seine Gewinne am Vormittag im Laufe des Tages wieder eingebüßt und somit wenig verändert geblieben.



Die Ölpreise seien nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China und den USA kräftig unter Druck geraten. Auch Gold habe an Glanz verloren. (03.08.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Robuste Konjunkturdaten und anfängliche Kursgewinne an der Wall Street sorgten am deutschen Aktienmarkt für einen freundlichen Monatsstart, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,16% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,68% gestiegen.Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) sei wegen drohender Sonderbelastungen mit einem Minus von 7,8% massiv in die Anleger-Schusslinie geraten und sei damit klares Schlusslicht im Leitindex gewesen. Nach Klagen und einer Untersuchung der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC habe nun auch das US-Justizministerium eine Untersuchung in Zusammenhang mit den sogenannten Structured Alpha Fonds der Konzerntochter Allianz Global Investors eingeleitet.Alle guten Dinge seien drei: Es gebe einen neuen Anlauf für eine Fusion von Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) und Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) (+2%).