Die Reaktion der Märkte auf das Wahlergebnis sei positiv gewesen, da die griechischen Anleiherenditen unmittelbar nach der Eröffnung merklich gesunken seien. Einige dieser Rückgänge seien jedoch wieder ausgeglichen worden. Die "Neue Demokratie" habe versprochen, Steuern zu senken und die Dienstleistungen im Land zu privatisieren. Es müsse gesagt werden, dass die griechische Wirtschaft nach wie vor den Schmerz der Finanzkrise von 2008 spüre, da die Arbeitslosigkeit deutlich über dem EU-Durchschnitt liege, ganz zu schweigen von der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-jährigen.



Die Deutsche Bank sei heute der größte Markttreiber innerhalb des DAX. Grund dafür sei der Plan, den der deutsche Kreditgeber am vergangenen Wochenende angekündigt habe: Ein erheblicher Stellenabbau von 18.000 Mitarbeitern, der Abbau der Investmentabteilung, die Schaffung einer "Bad Bank" sowie Änderungen im Management-Team. Für die derzeitigen Aktionäre sei die Ankündigung, dass die Deutsche Bank die Dividende für dieses und das folgende Jahr streichen werde, von entscheidender Bedeutung. Die Bank schätze die Restrukturierungskosten im zweiten Quartal auf rund 3 Mrd. EUR und im Gesamtjahr auf 5,1 Mrd. EUR.



In Bezug auf die personellen Veränderungen habe die Bank angekündigt, dass Retail-Chef Strauss und Chief Regulatory Officer (CRO) Matherat das Unternehmen in diesem Monat verlassen würden. Darüber hinaus seien drei neue Vorstandsmitglieder ernannt worden: Christina Riley (verantwortlich für Nord- und Südamerika), Bernd Leukert (verantwortlich für Digitalisierung) und Stefan Simon (als Chief Administrative Officer (CAO) verantwortlich für die Aufsicht über regulatorische und rechtliche Angelegenheiten). Als Reaktion auf diese Ankündigungen würden die Deutsche Bank-Aktien heute Morgen höher gehandelt, während der fünfjährige Credit Default Swap des Unternehmens um 13 Basispunkte auf den niedrigsten Stand seit März gefallen sei. (08.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsbeginn am Montag verlief auf den europäischen Aktienmärkten recht mild, obwohl die asiatischen Märkte kräftige Rückgänge verzeichneten, so die Experten von XTB.Die Risikostimmung habe sich jedoch seitdem etwas verbessert, sodass die Möglichkeit bestehe, dass die Bullen wieder die Kontrolle übernehmen würden. In Bezug auf bemerkenswerte Ereignisse aus Europa müsse man sich auf die Wahlen in Griechenland am vergangenen Wochenende konzentrieren, bei denen die rechtsliberale Partei "Neue Demokratie" triumphiert habe und sich mit 300 Sitzen eine Mehrheit im Parlament habe sichern können. Infolgedessen werde der Parteichef Kyriakos Mitsotakis neuer Ministerpräsident Griechenlands und ersetze den amtierenden Ministerpräsidenten Tsipras.