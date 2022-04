Die starke Nachfrage nach Logistikdienstleistungen habe den Umsatz von Kühne + Nagel (ISIN CH0025238863/ WKN A0JLZL) in Q1 um 68% auf 10,158 Mrd. CHF nach oben schnellen lassen. Noch deutlicher sei es beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) bergauf gegangen, der auf 1,12 Mrd. CHF von 431 Mio. CHF explodiert sei. Nach Steuern und Dritten habe sich ein Nettogewinn von 783 (317) Mio. CHF ergeben. Im Quartal sei das Segment Seefracht weiterhin von der "anhaltenden Überlastung vieler internationaler Seehäfen" geprägt gewesen, bei Luftfracht habe die Schließung des russischen Luftraums kurzfristig eine Änderung der Luftfrachtrouten zwischen Asien und Europa erfordert, habe es geheißen. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr habe der Konzern -vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten (Corona und Ukraine-Krieg) - nicht gegeben.



Der Unternehmer Elon Musk habe den Kurznachrichtendienst Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) für eine Summe in Höhe von 44 Mrd. USD übernommen. Was dies für die zukünftige Ausrichtung des sozialen Netzwerkes mit rund 217 Mio. Nutzern bedeute, sei noch ungewiss.



Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) sei mit einem Umsatzplus von 1,0% (zu konstanten Währungskursen: +5,0%) auf 12,531 Mrd. USD in das neue Jahr gestartet und habe die Konzernprognose für 2022 bestätigt. Das operative Konzernergebnis habe um 3% (zu konstanten Wechselkursen: +9%) auf 4,083 Mrd. USD zugelegt.



Die Schwäche des Euro gegenüber dem USD habe auch am Dienstag angehalten und zum tiefsten Stand des Euro seit rund zwei Jahren geführt. Durch die erwarteten Zinserhöhungen im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" ziehe der USD verstärkt Kapital an.



Nach anfänglichen Verlusten seien die Ölpreise am Dienstag wieder gestiegen. Hintergrund sei die Meldung des Stopps russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien am späten Abend gewesen. Der Referenzpreis für Erdgas (NCG) sei daraufhin relativ moderat um 6% auf 100,0 EUR/MWh gestiegen. (27.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt kam es am dritten Tag in Folge zu deutlichen Kursverlusten, so die Analysten der Nord LB.Nach anfänglichen Erholungstendenzen hätten die Indices durch negativen Wind der US-Märkte im Minus geschlossen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,04%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,47% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,98% gesunken.Der Handel am US-Aktienmarkt sei von hoher Nervosität bezüglich der nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen wichtiger Technologieunternehmen geprägt gewesen. Folge seien Kursrutsche gewesen. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -2,38%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -2,81% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -3,95% gefallen.