Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland ist von der Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe sowie der anhaltend schwierigen Lage im globalen Handel besonders stark betroffen, so die Analysten der DekaBank.



Dies hinterlasse auch bei den Unternehmen sichtbare Bremsspuren. Die für das abgelaufene zweite Quartal berichteten Unternehmensgewinne lägen deutlich unterhalb der Niveaus aus dem Vorjahr. Auch die Ausblicke auf den weiteren Jahresverlauf würden zurückhaltend ausfallen. Mit einer schnellen Wende bei den Unternehmensgewinnen sei somit nicht zu rechnen. Allerdings habe sich die Stimmungslage bei den deutschen Unternehmen mittlerweile stark eingetrübt, sodass eine Stabilisierung bei Stimmung, Wachstum und Unternehmensgewinnen möglich erscheine. Diese Perspektive werde am Aktienmarkt zwar keinen unmittelbaren positiven Impuls auslösen, sollte aber eine Bodenbildung bei erhöhter Schwankungsbreite in den kommenden Wochen möglich machen. Zudem sorge die Neuausrichtung der Geldpolitik für eine wirksame Unterstützung. (Ausgabe August/September 2019) (13.08.2019/ac/a/m)





