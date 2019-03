Unterdessen seien Berichte aufgetaucht, wonach die Bundesregierung plane, bis Ende des Jahres Gesetze zu verabschieden und einen staatlichen Fonds einzurichten. Der Fonds solle angeschlagenen deutschen Unternehmen von strategischer Bedeutung helfen. Deutschland könnte mit dem Geld aus dem Fonds Anteile an solchen Unternehmen erwerben und sie schließlich davor bewahren, Übernahmeziele ausländischer Unternehmen - insbesondere aus China - zu sein. Man sollte beachten, dass ein solcher Fonds auch der Deutschen Bank und der Commerzbank helfen könnte, falls das kombinierte Eigenkapital eine schwache Kapitalquote aufweise.



Bayer sei heute der schwächste DAX-Wert. Das Unternehmen werde erneut juristisch durch Monsantos Unkrautvernichter "Roundup" unter Druck gesetzt. In der ersten Phase eines gestern in San Francisco abgehaltenen Prozesses habe das US-Gericht entschieden, dass das Produkt einen "erheblichen Faktor" bei der Verschlechterung der Gesundheitsbedingungen der Opfer gespielt haben könnte. Der Kläger habe Monsanto bzw. Bayer vorgeworfen, dass die Verwendung von Glyphosat in Roundup zum Teil die Ursache für dessen Krebserkrankung darstelle. In der nächsten Phase des Prozesses würden die Vorwürfe des Klägers geklärt werden, Monsanto habe versucht, relevante Personen zu bestechen.



Mit dieser Entscheidung werde der Spielraum für die Verhängung erheblicher Geldbußen gegen das Unternehmen nach Abschluss des Verfahrens erweitert, und diese Bedenken dürften der Hauptgrund für den heutigen Kursrückgang der Bayer-Aktie sein. Dennoch habe das Unternehmen an seiner Haltung festgehalten, dass der Unkrautvernichter absolut sicher sei und weise alle Vorwürfe zurück.



Beiersdorf gehöre heute nach einer Heraufstufung durch die Royal Bank of Canada (RBC) zu den führenden DAX-Unternehmen. Die RBC habe ihre Empfehlung für die Aktie von "sector-perform" auf "outperform" angehoben und das einjährige Kursziel auf 100 EUR gesetzt, was einem Anstieg von 23% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche.



Andererseits entwickle sich die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) nach der Herabstufung durch MainFirst unterdurchschnittlich. Die Bank habe die Empfehlung für die Aktie von "outperform" auf "neutral" gesenkt und das einjährige Kursziel auf 205 EUR gesetzt, was einem Anstieg von 5,2% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung während des heutigen asiatischen Handelstages lässt sich am besten als gemischt beschreiben, so die Experten von XTB.Geringfügige Kursgewinne seien in Japan verzeichnet worden, während die Aktien in Australien niedriger notiert hätten. Bei den chinesischen Indices sei keine klare Richtung zu erkennen gewesen, da die Aktien in Hongkong niedriger notiert hätten, während die Aktien aus Shanghai gestiegen seien. Zu Beginn des europäischen Handels sei jedoch eine klare Richtung erkennbar gewesen. Die wichtigsten europäischen Indices hätten in den ersten Handelsminuten alle nach unten tendiert, wobei die deutschen Aktien am meisten nachgegeben hätten.Das Thema der Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank werde in Deutschland intensiv diskutiert. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel langsam aus der aktiven Rolle bei der Führung Deutschlands austrete, bleibe sie für viele Mitglieder der Regierungsmehrheit eine Autorität. Merkel habe gestern über die Fusion der beiden Banken gesprochen und darauf bestanden, dass die Bedingungen und Entscheidungen dem Management und den Aktionären der beiden Kreditgeber überlassen werden sollten. Eine solche Sichtweise stehe in einem gewissen Gegensatz zu Finanzminister Olaf Schulz, der einer der lebhaftesten Befürworter der Fusion sei und in seinen Ausführungen manchmal eine Art Druck erkennen lasse.