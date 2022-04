Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe in Q1 einen geringeren Auftragseingang verzeichnet. Der Windanlagenhersteller habe Orders über 229 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 1.165 MW (Q1/2021: 1.247 MW) erhalten. Der Anteil der effizienten und margenstarken Delta4000-Windenergieanlagen habe sich im Quartal auf 91% (Vorjahr: 73%) belaufen, habe das Unternehmen mitgeteilt. 89% der Aufträge seien aus Europa gekommen, wobei hier insbesondere Finnland, Deutschland und Kroatien bestellt hätten. Die restlichen 11% hätten aus Lateinamerika gestammt, habe es geheißen.



Der Halbleiterausrüster ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) habe in Q1 deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Die Nettoerlöse seien im Vergleich zum Vorquartal um 29% auf 3,53 Mrd. EUR gesunken, der Nettogewinn habe mit 695 Mio. EUR deutlich unter dem Wert des voran gegangenen Quartals gelegen, wo der Konzern 1,77 Mrd. EUR verdient habe. Im lfd. Quartal plane ASML mit Umsätzen zwischen 5,1 und 5,3 Mrd. EUR und einer Bruttomarge von 49 bis 50% (Q1: 49,0%).



Die erneut deutlich gestiegenen deutschen Erzeugerpreise seien ein weiteres Puzzleteil, dass die EZB endlich einmal in Richtung einer zügigen Straffung der Geldpolitik denken lassen sollte. Vor diesem Hintergrund habe sich der Euro gegenüber dem USD stärker gezeigt. Zudem habe die gute Stimmung an den Finanzmärkten für Auftrieb gesorgt.



Nachdem die Ölpreise sich am Vortag wegen konjunktureller Sorgen auf dem Rückmarsch befunden hätten, hätten sie am Mittwoch leichte Kurszuwächse verzeichnet. Ein Grund könnte die Hoffnung auf einen wieder steigenden Ölverbrauch in China sein, nachdem die Regierung den Corona-Lockdown in Shanghai etwas gelockert habe. (21.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Aufschwung des Vortages fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe der Handel am Nachmittag erneut von einem guten Start der US-Börsen sowie von rückläufigen Anleiherenditen profitiert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,47%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,23% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,43% geklettert.