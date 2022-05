Die Fluggesellschaft Air France-KLM (ISIN FR0000031122/ WKN 855111) spreche mit dem Finanzinvestor Apollo über eine 500-Millionen-Dollar-Kapitalspritze. Das Geld solle in einen Technik- und Instandhaltungsbereich der Fluggesellschaft fließen, habe Air France-KLM mitgeteilt.



Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) habe einen langjährigen Steuerstreit in Italien beigelegt. Die Mailänder Staatsanwaltschaft habe mitgeteilt, ein Rechtstreit mit einem multinationalen Streaming-Anbieter sei für den Zeitraum Oktober 2015 bis 2019 gegen Zahlung von knapp 56 Mio. EUR beendet worden.



Entscheidende Impulse für den Euro-Dollar-Handel habe es am Freitag nicht gegeben. In dem richtungslosen Umfeld habe der EUR leicht nachgegeben.



Für die Ölpreise sei es zum Wochenausklang leicht nach oben gegangen. Händler hätten von einer Stabilisierung nach den jüngsten Verlusten gesprochen. (23.05.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Hoffnung auf Rückenwind für die Konjunktur des wichtigen Handelspartners China kehrten Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück, so die Analysten der Nord LB.Spätere Kursverluste an der Wall Street hätten die Erholung allerdings ausgebremst. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,72%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,57% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,90% gestiegen.