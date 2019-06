Klassische Sparkonzepte stünden damit vor dem Aus. Und obwohl allein das Grund genug sein sollte, nach Anlagealternativen Ausschau zu halten, würden viele Deutsche nach wie vor ihr Geld auf Tagesgeldkonten anlegen - trotz der im Vergleich zur restlichen Eurozone noch niedrigeren Zinsen. Laut dem Biallo-Index liege der Tagesgeld-Basiszins derzeit bei nur 0,17 Prozent. Auch in puncto Altersvorsorge würden sich die meisten Deutschen immer noch auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen. Dabei sinke das Rentenniveau, das heiße die Relation zwischen der Höhe der Standardrente und dem Entgelt der Durchschnittsrente, bereits seit Jahren. Bis 2030 prognostiziere die Deutsche Rentenversicherung ein Absinken des Rentenniveaus auf 43 Prozent.



Warum also würden sich die meisten Deutschen weiterhin auf renditearme Sparkonzepte verlassen, anstatt sich mittels einer klugen Aktienanlage eine renditestarke Vermögensbildung zu sichern? Laut dem Deutschen Aktieninstitut (DAI) sei die Zahl der Aktienhalter in Deutschland zwar im vierten Jahr in Folge gestiegen. Nach wie vor aber gebe es einen deutlichen Nachholbedarf. Im Jahr 2018 hätten über alle Altersgruppen hinweg rund 16,2% der Bevölkerung Aktien oder Aktienfonds besessen. Zum Vergleich: In den USA hätten 2016 ein Viertel der Bevölkerung Aktien besessen, Tendenz steigend.



Während die meisten Deutschen fehlende persönliche Erfahrung als Hauptgrund dafür angeben würden, warum sie keine Aktien kaufen würden, stünden andere ihren Geldangelegenheiten eher gleichgültig gegenüber. Für sie stünde die Vermögensbildung nicht an der Tagesordnung. Zusätzlich würden die Deutschen als risikoscheu gelten.



Es müsse also ein Kulturwandel stattfinden. Hier könnten Banken und Broker mit attraktiven Angeboten die Hürden des Investierens für potenzielle Anleger überwinden und den Zugang zu den Aktienmärkten deutlich vereinfachen. Es gebe bereits einige Anbieter, die beispielsweise gebührenfreies Trading anbieten würden im Gegensatz zu vielen, die heute noch Gebühren verlangen würden, wie sie es schon vor zehn und fünfzehn Jahren getan hätten, diese aber nicht mehr zeitgemäß seien.



Zudem würden beim Aktienkauf oft noch zusätzliche Kosten anfallen, die es Sparern, die dem Kauf von Aktien ohnehin schon skeptisch gegenüber stünden, nicht gerade erleichtern würden. Auch Unternehmen seien gefordert, ihre Mitarbeitern durch Beteiligungsprogramme an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen und mit Aktienanlagen vertraut zu machen. In den USA habe sich die kapitalgedeckte Altersversorgung bereits durchgesetzt. Und zu guter Letzt sollte die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, beispielsweise in Form von Steuersenkungen, damit die Deutschen mehr Aktien kaufen würden. (21.06.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Kaum ein anderes Volk kauft so wenige Aktien wie die Deutschen, so Dennis Austinat, Deutschland-Chef bei eToro.Dies habe vielschichtige Ursachen. Das unsichere politische und wirtschaftliche Umfeld schüre zusätzliches Misstrauen. Doch auch in unruhigen Zeiten gebe es gute Gründe, verstärkt in Aktien zu investieren.Die Weltkonjunktur sei in Bedrängnis. Der Handelskrieg zwischen den USA und China schlage sich langsam aber sicher auf Chinas Wachstum nieder und führe zu wachsender Verunsicherung an den Märkten. Und im Zuge der Sanktionen gegen den chinesischen Konzern Huawei scheine sich die Lage weiter zuzuspitzen. In Europa halte der Brexit nun schon seit geraumer Zeit Politik und Wirtschaft im Bann und Italien gelte als tickende Zeitbombe in der Eurozone. Sowohl die EZB als auch die FED würden daher das Zinsniveau konstant niedrig ohne wirkliche Aussicht auf Erhöhungen halten.