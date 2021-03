München (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts belegen einen Trend, den die Coronakrise mit verursacht hat: Immer mehr Deutsche, vor allem jüngere Generationen, investieren in Aktien, Fonds und ETFs, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.



12,4 Millionen Menschen in Deutschland hätten 2020 Aktien, Fonds und ETFs besessen. "Die Zahl der Aktiensparerinnen und Aktien-sparer in Deutschland ist im letzten Jahr um 2,7 Millionen in die Höhe geschnellt", berichte Dr. Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts (DAI). "Jeder Sechste in Deutschland hatte Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs im Depot. Mehr Aktiensparerinnen und -sparer gab es zuletzt 2001." Für die aktuelle Untersuchung seien erstmals in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer einbezogen worden. Allein dadurch habe sich die Gesamtzahl der Aktionäre um 500.000 erhöht. Vor allem im März und April hätten dem Aktieninstitut zufolge viele die niedrigen Börsenkurse als Chance für den Einstieg in den Aktienmarkt genutzt.



Besonders die Gruppe der unter 30-Jährigen sei 2020 an der Börse sehr aktiv gewesen. Fast 600.000 junge Erwachsene hätten sich laut DAI auf das Börsenparkett gewagt. Das sei im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von fast 70% und damit der mit Abstand stärkste Anstieg aller in der Studie untersuchten Altersgruppen. Ein Grund für den Jugendboom scheine zu sein, dass "smarte Apps" den Anlegerinnen und Anlegern den Einstieg in den Aktienmarkt erleichtern würden. "Die Aktienanlage hat über das Smartphone die Hosentasche erreicht", kommentiere Bortenlänger die Entwicklung. Auch Influencer und Internetforen hätten mit ihrer Kommunikation auf Augenhöhe das Thema Geldanlage für sich entdeckt. Dies treffe offenbar den Nerv vor allem der jungen Generation. (Ausgabe 3/2021) (24.03.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.