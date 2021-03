Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) habe 2020 einen Gewinn von 1,54 Mrd. Euro erzielt, nach 1,6 Mrd. Euro im Jahr 2019. Die Bruttomieteinnahmen seien mit 837,6 Mio. Euro im Jahresvergleich kaum verändert gewesen, während das EBITDA von 873,1 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 686,7 Mio. Euro im Jahr 2020 gesunken sei. Das bereinigte EBITDA habe jedoch bei 1,01 Mrd. Euro gelegen. Die Funds from Operations je Aktie seien von 1,54 auf 1,56 Euro gestiegen. Das Management werde auf der Hauptversammlung (1. Juni 2021) eine Dividende von 1,03 Euro je Aktie vorschlagen. Die Deutsche Wohnen erwarte ein bereinigtes EBITDA von rund 700 Mio. Euro.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) habe heute eine letzte Berufung vor dem EU-Gerichtshof in einem Verfahren zur Einschränkung des Wettbewerbs verloren. Die Deutsche Telekom habe gewollt, dass das EU-Gericht eine gegen die Deutsche Telekom verhängte Geldstrafe von über 30 Millionen Euro und eine weitere Geldstrafe in Höhe von 38 Millionen, die sich die Deutsche Telekom mit ihrer slowakischen Telekom-Sparte teilen sollte, fallen lasse.



Der Vorstand von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) habe die Ausgabe neuer Stammaktien mit einem angestrebten Erlös von rund 2,3 Mrd. Euro beschlossen. Das Geld solle zur Finanzierung der Übernahme von Varian verwendet werden. Siemens Healthineers habe bereits Aufträge von langfristigen Investoren für 16 bis 17% des angestrebten Angebots (zum Marktpreis) erhalten. (25.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag nach einer gemischten Sitzung in Asien tiefer, so die Experten von XTB.Der Handel in Europa sei bisher recht ruhig verlaufen - die Indices hätten zu Beginn der Kassasitzung nachgegeben, hätten sich aber im weiteren Verlauf erholt. Die Indices aus Österreich und Portugal seien die größten Nachzügler, während die Aktien aus Italien und der Schweiz outperformen würden.