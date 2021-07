Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (26.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Auch der dritte Rücksetzer wird gekauft - AktiennewsDie Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) legt am Montag um 2,29% auf 51,76 Euro zu und setzt die Erholung, die am Freitagvormittag eingeleitet wurde, fort, so die Experten von XTB.Am Freitag sei der Kurs zum dritten Mal innerhalb von anderthalb Monaten unter das 23,6% Fibonacci-Retracement des im Mai gestarteten Aufwärtsimpulses gefallen. Diesmal sei der Rückgang stärker ausgefallen, doch dies habe die Bullen nicht von erneuten Käufen abgehalten. Sollte das Allzeithoch, das am Mai bei 52,34 Euro ausgebildet worden sei, überwunden werden, könnte der langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Andererseits wäre unterhalb des genannten Retracements ein Rücklauf bis zur mittelfristigen Unterstützungszone zwischen 46,52 und 46,94 Euro zu erwarten - hiermit würde sich die bullische Kurslücke vom 25. Mai schließen.