Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (18.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2020 sei ergebnisseitig gemischt ausgefallen. Während das EBITDA über den Analysten-Erwartungen gelegen habe, hätten das berichtete EBT sowie das Nachsteuerergebnis den Erwartungen nicht gerecht werden können. Die Bilanzkennzahlen hätten aus Sicht der Analysten auf einem weiterhin stabilen Niveau gelegen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe das Unternehmen die Guidance für 2020 bestätigt und bekanntgegeben, zum Jahresende eine Aufwertung des Immobilienportfolios um 6% zu erwarten. Das ursprünglich bis zum 30.10.2020 geplante Aktienrückkaufprogramm habe das Unternehmen vorzeitig abgebrochen.Insgesamt zeige sich das Unternehmen in der derzeitigen Marktlage anhaltend stabil, jedoch seien die Auswirkungen des Berliner Mietendeckels in den ersten neun Monaten bereits deutlich zu spüren. Es bestehe jedoch weiterhin Unklarheit über die Bestandskraft dieses Mietendeckels. Der Analyst lasse seine Prognosen (EPS 2020e: 3,01 (alt: 3,11) Euro; DPS 2020e: unverändert 0,99 Euro; EPS 2021e: unverändert 3,18 Euro; DPS 2021e: unverändert 1,00 Euro) größtenteils unverändert.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Deutsche Wohnen-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 44,00 auf 43,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 18.11.2020)