Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

33,26 EUR -2,12% (27.03.2020, 12:11)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2019 insgesamt 164.044 Einheiten, davon 161.261 Wohneinheiten und 2.783 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (27.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Das Zahlenwerk in Q4/2019 (testiert) sei bezogen auf die Analystenprognosen gemischt ausgefallen. Der Dividendenvorschlag liege mit 0,90 (Vj.: 0,87) Euro/Aktie unterhalb der Analystenerwartung von 0,94 Euro/Aktie. Grund dafür sei, dass die Ausschüttungsquote, entgegen der Analystenerwartungen, für 2019 um 5 Prozentpunkte auf 60% reduziert worden sei. Mit dem dadurch verfügbaren Kapital sei der Aufbau eines Hilfsfonds (rund 30 Mio. Euro) geplant, mit dem das Unternehmen Mietern im Härtefall (bedingt durch die aktuelle Coronakrise (Verdienstausfälle; Kündigungen; etc.)) finanzielle Unterstützung ermögliche. Als Guidance für 2020 gebe Deutsche Wohnen ein FFO I von rund 540 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 710 Mio. Euro aus. Das bereits initiierte Aktienrückkaufprogramm (Volumen von bis zu 750 Mio. Euro; geplantes Ende: 30.10.2020 (Stand 31.12.2019: 2,6 Mio. zurückgekaufte Aktien (Volumen: 99,4 Mio. Euro)) bleibe von der aktuellen Marktsituation unbeeinflusst. Lennertz bestätige seine Erwartungen (u.a. EPS 2020e: 4,29 Euro; 2021e: 3,95 Euro)Jan Lennertz, bewertet die Deutsche Wohnen-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei 35,50 Euro belassen. (Analyse vom 27.03.2020)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:33,30 EUR -1,83% (27.03.2020, 12:00)