Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (13.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Die Deutsche Wohnen habe im ersten Quartal operativ weniger verdient als im Vorjahr. Trotzdem bekräftige der zweitgrößte deutsche Immobilienkonzern seine Gesamtjahresprognose. Der Dividendenvorschlag solle auch beibehalten werden. Zu den jüngsten Spekulationen, dass Branchenprimus Interesse an einer Übernahme haben könnte, habe sich der Vorstand nicht geäußert.Der operative Gewinn sei um 23 Prozent auf 155,9 Millionen Euro gesunken, wobei sonstige Aufwendungen sowie ein negatives Verkaufsergebnis den Unterschied zum Vorjahr gemacht hätten. Nach Steuern habe die Deutsche Wohnen aber 13 Prozent mehr verdient. Die für die Immobilienwirtschaft maßgebliche Kennzahl, der FFO, habe sich von 146,6 auf 140,9 Millionen Euro oder 40 Cent pro Aktie verringert.Die Prognose für das Gesamtjahr habe der Berliner Wohnimmobilienkonzern trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekräftigt. So solle der FFO stabil bleiben, das Mietwachstum 1 Prozent betragen. Zudem wolle die Deutsche Wohnen die Investitionen in das Portfolio fortsetzen und wie geplant eine Dividende für 2019 von 0,90 Euro je Aktie vorschlagen.Die Deutsche Wohnen SE habe die Ausschüttungsquote für 2019 auf 60 Prozent gesenkt, um über einen 30 Millionen Euro schweren Hilfsfonds für durch die Corona-Krise betroffene Gewerbe- und Wohnungsmieter sowie Handwerks- und kleineren Dienstleistungsunternehmen unbürokratisch zu helfen."Der Aktionär" favorisiere Vonovia, weil die Aktie günstiger bewertet sei und aufgrund der Größe noch reichlich internes Wachstumspotenzial habe. Ferner sei die Nummer 1 nicht so auf Berlin fokussiert, wo der politische Gegenwind immens sei.Unbestritten ist die latente Übernahmefantasie bei Deutsche Wohnen, sodass investierte Anleger die Aktie halten können, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2020)