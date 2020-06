Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

43,43 EUR +2,33% (05.06.2020, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

43,18 EUR +1,24% (05.06.2020, 10:52)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (05.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Die anstehenden Index-Änderungen im DAX hätten am Freitag bereits vorbörslich für kräftige Kursbewegungen gesorgt. Nach ihrem Kurseinbruch in der Corona-Krise müsse die Lufthansa-Aktie nach über 30-jähriger Zugehörigkeit den deutschen Leitindex verlassen. Zum 22. Juni tausche sie die Plätze mit Noch-MDAX-Mitglied Deutsche Wohnen. Die Aktie des Berliner Immobilienkonzerns sei deshalb am Freitag gefragt. Zeitweise sei sie vorbörslich um mehr als 15% angesprungen.Die Deutsche Wohnen-Aktie habesich in den vergangenen Wochen bereits extrem stark entwickelt. Das Papier nehme nun Kurs auf das Allzeithoch, das bei 44,83 Euro markiert worden sei. Anleger könnten das Papier halten. "Der Aktionär" favorisiere aber weiter Vonovia, da das Unternehmen aufgrund der Größe noch reichlich internes Wachstumspotenzial habe und zudem nicht so stark auf Berlin fokussiert sei, wo der politische Gegenwind immens sei, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: