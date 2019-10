Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.In Berlin würden seit gestern die Vertreter von Rot-Rot-Grün tagen, um den Gesetzentwurf für einen Mietendeckel in der Bundeshaupstadt festzuzurren. Eine Einigung habe noch nicht erzielt werden können, solle jedoch am Freitag gelingen. Laut Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) sei man sich sehr weitgehend einig. Der Mietenstopp solle nach den Plänen der Landesregierung Anfang 2020 in Kraft treten. Schaue man sich als Anleger die Aktienkurse der großen Wohnungsunternehmen in Berlin an, sei alles aber halb so wild.Wie die Kursentwicklung der Deutsche Wohnen-Aktie erahnen lasse, dürfte der Gesetzentwurf der Berliner Regierung nicht so radikal werden, wie ursprünglich befürchtet, So habe man sich von Linke-Plänen, Mieten für Wohnungen zu senken, in denen mehr als 30% des Haushaltseinkommens für die Miete gezahlt werde, nach "Tagesspiegel"-Informationen verabschiedet. Außerdem solle es einen "atmenden Mietendeckel" geben und neben dem Alter und der Ausstattung von Wohnungen auch die Lage als Kriterium für Mietobergrenzen berücksichtigt würden.Die Deutsche Wohnen-Aktie dürfte sich weiter erholen, wenn das Gesetz nicht so scharf werde, wobei die Frage erlaubt sei, ob dieses Gesetz überhaupt lange Bestand habe, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: