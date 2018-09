Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

43,13 EUR +0,19% (06.09.2018, 08:29)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (06.09.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktie: Die Bullen scheinen das Kursgeschehen zu dominieren - ChartanalyseEine Branche, die in den letzten Jahren boomte, war der Immobiliensektor, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dies sei natürlich auch an den Notierungen der börsengelisteten Unternehmen nicht vorübergegangen. Es sei also kein Wunder, dass sich die Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in einem Bullenmarkt befinde, in dem erst vor einigen Tagen ein neues Hoch bei 44,04 EUR erreicht worden sei. Von diesem aus sei es zu einer kurzfristigen Pullbackbewegung an den Unterstützungsbereich um 42,59 EUR gekommen. Hier sei man aktuell um eine Stabilisierung bemüht.Die Bullen scheinen derzeit das Kursgeschehen in der Deutsche Wohnen-Aktie zu dominieren, woran auch die Korrektur der letzten Tage nichts geändert hat, so die BNP Paribas. Im Idealfall könne der Unterstützungsbereich um 42,60 EUR genutzt werden, um den Aufwärtstrend mit einem neuen Hoch bei ca. 45,00 EUR und darüber hinaus wieder aufzunehmen. Eine kleine Bestätigung dessen wäre ein Kursanstieg über den Intraday-Widerstand um 43,46 EUR. Sollte sich die Korrektur hingegen noch ausdehnen, stünden den Bullen bei ca. 42,00 EUR und 40,92 EUR weitere Supports zur Verfügung. Sollten jedoch auch diese brechen, könnte die Aktie in eine größere Korrektur schlittern. (Analyse vom 06.09.2018)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:43,28 EUR +0,44% (05.09.2018, 17:35)