Allerdings hätten die Investitionen zuletzt weltweit an Fahrt gewonnen und die Rahmenbedingungen für den Konsum seien mit sich bessernder Beschäftigung und steigenden Einkommen weiterhin positiv. Trotzdem dürften sich die zuletzt hohen Expansionsraten allmählich dem niedrigeren Wachstumspotenzial annähern. Die Frühindikatoren scheinen dies zu stützen, so die Analysten der Helaba. So habe die Lageeinschätzung der deutschen Unternehmen zwar das ifo-Geschäftsklima auf sehr hohem Niveau gehalten, die Erwartungskomponente hingegen sei bereits zwei Mal in Folge gesunken. Auch seien die Exporterwartungen zuletzt zurückgegangen. Größere Wachstumsängste seien jedoch nicht gerechtfertigt. Nach einem Zuwachs des deutschen Bruttoinlandsprodukts von kalenderbereinigt 2,5% dürften 2018 etwa 2% erreicht werden.



Der zunehmend um sich greifende protektionistische Politikstil sei eine Belastung für die deutschen Unternehmen, die auf offene Märkte angewiesen seien. Trotzdem hätten sich die Exporte bis zuletzt positiv entwickelt. Während das BIP in den letzten vier Jahren um jahresdurchschnittlich knapp 2% zugelegt habe, seien die Ausfuhren immerhin um real rund 4,25% p.a. gestiegen. Noch stärker hätten aber die Einfuhren expandiert, sodass der Außenhandel in diesem Zeitraum nur 0,2 Prozentpunkte zum deutschen Wirtschaftswachstum beigetragen habe.



Die deutschen Warenausfuhren hätten 2017 in nominaler Rechnung um rund 6,5% zugelegt. Trotz des Aufschwungs in der Eurozone sei dort nur ein leicht überdurchschnittliches Plus erreicht worden. Gebremst habe Frankreich, wohin nur 4% mehr Waren hätten exportiert werden können. Die europäischen Länder außerhalb der EU seien zwar - vor allem durch zentraleuropäische Länder wie Polen - eine sichere Bank für die deutschen Außenhändler. Allerdings habe 2017 das Vereinigte Königreich ausgeschert und fast 2% weniger deutsche Waren abgenommen. Die Brexit-bedingte Pfundabwertung habe hiesige Waren auf der britischen Insel verteuert. Immerhin sei in Russland mit einem Exportplus von 20% eine positive Trendwende zu beobachten. Mit 4,5% hätten die Ausfuhren in die USA nur unterdurchschnittlich zugelegt, während das Plus in China 14% betragen habe. (Ausgabe vom 08.02.2018) (09.02.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das lebhafte Wachstum in Deutschland hat sich auch im vierten Quartal 2017 fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Allerdings dürfte der Wachstumshöhepunkt bereits überschritten sein. Immerhin habe der Euro gegenüber dem US-Dollar seit Anfang 2017 um 18% aufgewertet. Dies verteuere europäische Waren im Ausland. Gegenüber den wichtigsten Handelswährungen liege das Plus bei über 8%. Auch der Ölpreis wirke sich schon seit längerem nicht mehr positiv aus: In Euro gerechnet liege er mittlerweile um rund 60% über dem Tiefpunkt Anfang 2016. Hinzu komme, dass die Kapazitätsauslastung stark angestiegen sei. Die Lieferzeiten der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe hätten Spitzenwerte erreicht. Es werde schwieriger, Wachstum zu generieren.