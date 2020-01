Innerhalb der DAX-Familie (DAX, MDAX und SDAX) würden nach aktuellen Schätzungen 88 Unternehmen (2019: 81) die Dividende erhöhen, während bei 29 Konzernen (2019: 24) die Ausschüttung an die Aktionäre niedriger ausfallen werde als im Vorjahr. Der leichte Rückgang sei nach Einschätzung von Schallmayer mit der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage zu begründen. "Handelskonflikte, Schwächen der globalen Industrie sowie der Strukturwandel stellen Geschäftsmodelle auf den Prüfstand und bremsen die Unternehmensgewinne", sage Schallmayer. Somit sei ein leichter Rückgang in der Gesamtsumme der Ausschüttungen nachvollziehbar.



"Insgesamt sind die Geschäftsmodelle der Aktiengesellschaften den strukturellen Herausforderungen gewachsen und funktionsfähig. Dies spricht auch künftig für eine relativ konstante und von aktuellen Ertragsschwankungen unabhängige Dividende", betone Schallmayer. Die Prognose für die Dividendenrendite von DAX, MDAX und SDAX liege aktuell im Schnitt bei knapp über drei Prozent und damit deutlich über dem, was derzeit etwa mit einem Tagesgeldkonto erreicht werden könnte.



Die regionale Prognose zeige, dass die 37 in Bayern beheimateten Unternehmen 2020 voraussichtlich knapp 15 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen würden. "Damit wäre Bayern trotz leichtem Rückgang von 44 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr, die ausschüttungsstärkste Region in Deutschland", so der Aktienexperte. Den zweiten Platz belege Nordrhein-Westfalen. Hier würden sich die Dividendenzahlungen der 32 Unternehmen auf voraussichtlich rund 14 Milliarden Euro summieren. Im Jahr 2019 hätten diese noch leicht darüber gelegen. Grund für die hohen Ausschüttungen in Bayern und NRW sei zum einen die große Anzahl der Aktiengesellschaften in den beiden Bundesländern, zum anderen aber auch die hohe Beständigkeit bei den Dividendenzahlungen. Schallmayer: "Nach unseren Prognosen werden in NRW 18 und in Bayern 17 Unternehmen bei den Hauptversammlungen eine Anhebung der Dividende vorschlagen."



In den neun weiteren Bundesländern dürften die dort ansässigen Konzerne zusammen gut 16,1 Milliarden Euro ausschütten. Für Niedersachsen werde eine Erhöhung erwartet. Diese falle mit einem Plus von rund 190 Millionen Euro sehr hoch aus. Sieben der dort ansässigen Unternehmen dürften ihre Dividende aufstocken. Auch die rheinland-pfälzischen Unternehmen würden sich mit einer Steigerung von gut 100 Millionen Euro von den anderen Bundesländern abheben.



Obwohl in Baden-Württemberg voraussichtlich neun von 17 Konzernen ihre Dividende aufstocken würden, weise das Bundesland den stärksten Rückgang in der Dividendensumme aus. Für das "Ländle" werde ein Ausschüttungsrückgang um rund 20 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro erwartet. "Die Kombination aus Strukturwandel und schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen setzen der Automobilindustrie besonders stark zu. Die erhöhte Unsicherheit lässt die Unternehmen mit Blick auf die Gewinnausschüttungen vorsichtig agieren", so Schallmayer. (Ausgabe vom 30.01.2020) (31.01.2020/ac/a/m)







