Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.01.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: ver.di befürchtet Verkauf und Entlassungen bei T-Systems - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) übt angesichts der angekündigten Aufteilung der T-Systems International GmbH in zwei Gesellschaften scharfe Kritik an der neuen Unternehmensleitung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Demnach sollen künftig die Bereiche Telekommunikation und IT voneinander getrennt werden und jeweils als eigenständige Unternehmen agieren. Das hatte der neue CEO am 15. Januar 2018 vor Führungskräften und der Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrates angekündigt und am 17. Januar 2018 erstmalig dem Gesamtbetriebsrat und den Beschäftigten der T-Systems mitgeteilt.ver.di lehnt die Umstrukturierung ab. Der Bundesfachgruppenleiter für Informationstechnologie Michael Jäkel befürchtet, dass es bei der Trennung der Bereiche nicht bleiben wird und die IT-Abtrennung nahelegt, dass ein Verkauf vorbereitet werde. Jäkel: "Der Plan könnte sein, dass hier eine Art "Bad Bank" gegründet werden soll, in der die schlechten Risiken gebündelt werden sollen. Es ist wahrscheinlich nicht umsonst so, dass alle wachstumsträchtigen Teile, die unmittelbar auf das Kerngeschäft des restlichen Konzerns ausgerichtet sind, in der anderen GmbH verbleiben sollen."Für ver.di ist nicht einzusehen, warum die beiden Bereiche getrennt werden sollen, wenn die Geschäftsleitung auf der anderen Seite Zusammenarbeit, Vereinfachung und generell bessere Prozesse als Zielbild präsentiere. "Zwei eigenständige GmbHs als der Weisheit letzter Schluss anzukündigen, wenn gleichzeitig Kooperation und Synergien gepredigt werden, das widerspricht sich komplett", so Jäkel. Die Reibungsverluste, die bei der Zusammenarbeit dieser beiden neuen Unternehmenseinheiten entstünden - die natürlich jeweils eigene Management-Funktionen bekommen würden - "wiegen deutlich schwerer als die Vereinfachung der Steuerung." Jäkel wirft der Geschäftsleitung vor, durch die Aufteilung die fehlende Fähigkeit des Managements kaschieren zu wollen, die T-Systems als Ganzes zu steuern.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,535 EUR +0,73% (22.01.2018, 09:32)