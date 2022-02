Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,21 EUR +1,79% (03.02.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,876 EUR +0,45% (02.02.2022, 17:44)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen nach US-Börsenschluss werde die Aktie von T-Mobile US derzeit rund sieben Prozent höher gehandelt. Grund für den Kurssprung sei vor allem der starke Ausblick der Telekom-Tochter. Auch die deutsche Mutter profitiere und führe im frühen Handel den DAX an.Wegen hoher Kosten sei der Nettogewinn von T-Mobile US im Schlussquartal 2021 gegenüber dem Vorjahr zwar um 44 Prozent auf 422 Millionen Dollar eingebrochen. Die Erlöse hätten dagegen um gut zwei Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar zugelegt. Besonders wichtig: 844.000 neue Telefonverträge habe der Konzern unter eigener Marke abgeschlossen, das seien deutlich mehr als im Vorjahr gewesen.Für Euphorie an den Börsen habe aber vor allem der Ausblick gesorgt. T-Mobile US erwarte einen Zuwachs von insgesamt 5,5 Millionen neue Kunden und habe damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Nach vorsichtigen Aussagen zum Kundenwachstum zuletzt sei dies bei den Anlegern umso besser angekommen.T-Mobile US bleibe auf Wachstumskurs. Mit dem nachbörslichen Kurssprung könnte die Aktie nun wieder Fahrt aufnehmen. Das würde auch der Mutter Schwung verleihen. Mit dem Sprung über die 17-Euro-Marke habe sich auch das Chartbild wieder aufgehellt. Konservative Anleger greifen zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link