Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.02.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch (19.02.2020) bestätigte die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ihre Position als Branchenführer in Europa und blickt auf Rekordzahlen im vergangenen Jahr zurück, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Bonner Konzern habe 2019 mit rund EUR 80,5 Mrd. 6,4% mehr als im Vorjahr erwirtschaftet, wie ein erster Blick auf die Bilanz verrate. Auch den Konzernüberschuss habe die Deutsche Telekom um rund 79% auf EUR 3,9 Mrd. steigern können. Dies lasse schnell vergessen, dass das Unternehmen noch vor 25 Jahren als Behörde agiert habe. Doch während die Ertragszahlen auf höhere Dividendenzahlungen hoffen lassen würden, müssten Aktionäre aufgrund der Netto-Finanzverbindlichkeiten zum Jahresende in Höhe von rund EUR 76 Mrd. einen Rückgang der Dividende auf EUR 0,60 je Aktie hinnehmen. Den Schuldenstand begründe der Konzern mit Kosten für die 5G-Mobilfunkauktion in Deutschland und finanziellen Lasten aus der angestrebten Fusion mit dem US-Rivalen Sprint.Vergangenen Dienstag (11.02.2020) habe die Deutsche Telekom eine entscheidende Hürde im US-Kartellrechtsprozess um die Fusion mit dem kleineren Rivalen Sprint genommen. Der zuständige Richter Victor Marrero habe dem USD 26 Mrd. schweren Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint zugestimmt, wie das veröffentlichte Urteil habe verlauten lassen. Nach aktuellen Verträgen würde die Deutsche Telekom durch einen Aktientausch 42% der Aktien am gemeinsamen Unternehmen bei 67% der Stimmrechte erhalten. Die Fusion sei allerdings noch nicht abgeschlossen. Während die richterliche Zustimmung zum "Tunney Act" (ein 1974 verabschiedetes kartellrechtliches Verfahrens- und Strafgesetz, das Bundesgerichte verpflichte, jede Konsensvereinbarung in zivilen Kartellprozessen, die vom DOJ eingereicht würden, zu überprüfen und sicherzustellen, dass der in der Zustimmung vorgeschlagene Rechtsbehelf im öffentlichen Interesse liege) als nahezu gesichert angesehen werde, stehe noch die Zustimmung der Aufsichtsbehörde für öffentliche Versorgungsunternehmen in Kalifornien, der CPUC, aus.Laut Timotheus Höttges, dem CEO der Deutschen Telekom, wäre eine Fusion des Konzerns mit Sprint "die größte Fusion eines deutschen Unternehmens in den USA jemals". Aus der Fusion erhoffe sich die Deutsche Telekom Synergien im Wert von EUR 43 Mrd. Dem "Handelsblatt" zufolge brächte es der Konzern nach einer Fusion auf 140 Millionen Kunden und einen Börsenwert von USD 120 Mrd. Neben der Chance, die eine Fusion den beiden Rivalen biete, müsste T-Mobile US den US-Rivalen samt Schulden übernehmen. Neben den ohnehin hohen Netto-Finanzverbindlichkeiten und den Integrationskosten, die eine Fusion mit sich bringen würde, könnten die zusätzlich übernommenen Schulden weiter auf den Gewinn je Aktie und somit die Dividendenzahlungen drücken.Der Ausbau des 5G-Netzes bleibe für die Deutsche Telekom ein wichtiges Thema. Alleine in Deutschland hätten die Investitionskosten laut Höttges EUR 5,5 Mrd. betragen. Das Umsatzwachstum im Heimatmarkt sei 2019 allerdings mit 0,9% auf EUR 21,9 Mrd. moderat ausgefallen.Seitdem vergangenen Dienstag dem Zusammenschluss der T-Mobile US und Sprint zugestimmt worden sei, sei der Aktienkurs der Deutschen Telekom am 20. Februar auf ein neues 52-Wochen-Hoch von EUR 16,72 gestiegen. Die Kursrally biete dem Konzern potenziell die Möglichkeit den Deal über die Fusion mit Sprint nachzuverhandeln. Dies würde geprüft, so Höttges.Die Aktie der Deutschen Telekom AG werde aktuell bei EUR 16,64 (20.02.2020) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 16,72 (20.02.2020) gelegen, das Jahrestief bei EUR 14,29 (21.02.2019). Bei Bloomberg würden 16 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und drei auf "sell" setzen. (Ausgabe Februar 2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link